Súdna rada predložila prezidentke návrh na vymenovanie siedmich sudcov

Bratislava 17. júna (TASR) - Súdna rada SR predložila prezidentke SR Zuzane Čaputovej návrh na vymenovanie siedmich sudcov všeobecných súdov. Uzniesla sa na tom počas zasadnutia, ktoré sa konalo v utorok (15. 6.).



Týka sa to Matúša Brehovského s pridelením na Okresný súd (OS) Bratislava V, Róberta Bardača s pridelením na OS Bratislava I, Romana Dulu s pridelením na OS Banská Bystrica. Na OS Trnava by mal byť po vymenovaní pridelený Rudolf Bott a na OS Košice-okolie Jana Trnečková.



Na miesto hosťujúceho sudcu pre obvod Krajského súdu (KS) v Nitre má byť po vymenovaní pridelený Tomáš Uhrik a na miesto hosťujúceho sudcu pre obvod KS v Trenčíne Martin Vozár.



Naposledy, konkrétne 27. mája, vymenovala prezidentka SR do funkcie desať sudcov všeobecných súdov. Vo svojom príhovore vtedy zdôraznila, že od nich očakáva, aby si pri výkone svojej funkcie uchovávali sudcovskú integritu.