Súdna rada rozhodla o preložení 8 sudcov na vznikajúce správne súdy

Bratislava 15. decembra (TASR) - Súdna rada SR na stredajšom (14. 12.) zasadnutí rozhodla o preložení ôsmich sudcov na vznikajúce správne súdy. Na bratislavský správny súd s účinnosťou od 1. júna 2023 preložila jednu sudkyňu, na banskobystrický správny súd štyroch a na košický správny súd troch sudcov.



"Výsledok je optimistický a dá sa s ním vysloviť spokojnosť. Drvivá väčšina uchádzačov o preloženie splnila nároky špecializácie na správne súdnictvo. Nazdávam sa, že aj v ďalšom období budú pribúdať žiadosti o preloženie sudcov na správne súdy," povedal predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Skepsa o personálnom obsadení týchto súdov podľa jeho slov pomaly, ale isto mizne.



Doteraz požiadalo o preloženie na vznikajúci správny súd v Bratislave 13 sudcov, v Banskej Bystrici deväť a v Košiciach sedem sudcov. V stredu rozhodovala Súdna rada SR o preložení desiatich z nich. V jednom prípade odložila prerokovanie žiadosti na najbližšie zasadnutie.



"O jednej žiadosti sme nerozhodovali pre práceneschopnosť žiadateľky. V ďalšom prípade sme sudcu okresného súdu nepreložili na budúci správny súd v Košiciach po zistení, že mu chýbajú skúsenosti a aj poznatky zo správneho súdnictva v takej miere, ktorá by tomuto sudcovi bránila v zodpovednom vykonávaní funkcie," priblížil Mazák. Žiadosti o preloženie môžu sudcovia posielať do konca februára 2023.



V týchto dňoch sa konajú aj výberové konania na obsadenie voľných miest sudcov vznikajúcich správnych súdov. Z radov nesudcov prejavilo záujem o pôsobenie na správnych súdoch v Banskej Bystrici a Bratislave po 29 uchádzačov. V prípade košického správneho súdu prejavilo záujem 25 uchádzačov.



Správne súdy by mali začať fungovať v troch slovenských krajských mestách od 1. júna 2023. Ich vznik priniesla reforma súdnej mapy. Cieľom reformy je okrem iného zvýšenie efektivity výkonu súdnej moci a zabezpečenie špecializácie sudcov na hlavné agendy. Reforma počíta aj s úpravou niektorých obvodov okresných súdov a agend, ktorými sa majú zaoberať krajské súdy.