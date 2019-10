Súdna rada sa bude na najbližšom zasadnutí zaoberať aj novou Threemou

Bratislava 23. októbra (TASR) – Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková otvorí na najbližšom zasadnutí (28. 10.) Súdnej rady tému nových medializovaných informácií v súvislosti s údajnou komunikáciou Mariana K. s rôznymi bratislavskými sudcami. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller. V programe rokovania je aj vysvetlenie Praženkovej, prečo nominovala Moniku Jankovskú za kandidátku na sudkyňu Ústavného súdu SR.



„Súdna rada by ako celok mala zaujať k tejto škandalóznej a dôveryhodnosti justície mimoriadne škodiacej situácii stanovisko na svojom najbližšom zasadnutí,“ uvádza sa v stanovisku.



Podľa Súdnej rady vychádzajú každý deň na povrch nové závažné informácie o možnom ovplyvňovaní rozhodovacej činnosti sudcov a korupcii na súdoch. „Ak by sa preukázala ich pravdivosť, bola by dôkazom závažného, neospravedlniteľného a s nosením talára, nezlučiteľného zlyhania jednotlivcov,“ dopĺňa stanovisko.



V ostatných dňoch sa vzdali svojho členstva v špeciálne zriadenej komisii Súdnej rady práve Lenka Praženková a trestná sudkyňa Marcela Kosová. Urobili tak po medializácii ich účasti na zabíjačke, kde bol hosťom aj Marian K., v súčasnosti obžalovaný z vraždy Jána Kuciaka. Kontakty s ním odmietajú.