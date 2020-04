Súdna rada sa opäť pokúsi zvoliť predsedu Najvyššieho súdu SR

Bratislava 26. apríla (TASR) – Súdna rada SR si bude v pondelok (27. 4.) opätovne voliť predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR, ktorému chýba šéf od októbra minulého roka. Vo štvrtej voľbe kandidujú sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta. Súdna rada o tom informuje na svojom webe.



Rumanu navrhlo ako predsedu pôvodne 12 členov súdnej rady, na úspešné zvolenie potrebuje desať hlasov. To, že ho navrhli samotní členovia súdnej rady, ktorí ho aj následne môžu zvoliť, označila jedna z členov súdnej rady Elena Berthotyová za „kartelovú dohodu“. Koncom marca uviedol Rumana pre Denník N, že sa nemá problém vzdať v prospech Šikutu po vypočutí na zasadnutí. Šikuta, ktorého navrhla Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III, sa v predchádzajúcich voľbách o post predsedu NS SR uchádzal neúspešne.



Predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková vo veci pondelkovej voľby pre TASR uviedla, že naďalej platia opatrenia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, vďaka ktorým sa nebude môcť verejnosť na zasadnutí zúčastniť. „V záujme posilnenia transparentnosti bude mať však verejnosť možnosť sledovať priamy prenos z daného zasadnutia prostredníctvom online videoprenosu, a to na webovej stránke Súdnej rady SR,“ uviedla pre TASR Praženková. Dodala, že verejnosť bude mať takú možnosť aj na profile predsedníčky Súdnej rady SR na sociálnej sieti.



Súdna rada v ostatných mesiacoch nezvolila predsedu NS ani po troch rôznych pokusoch. Medzitým sa už novelizoval zákon, na základe ktorého sa všetky hlasovania súdnej rady uskutočňujú verejne, čo však stále neviedlo k úspešnej voľbe. Tá mala nasledovať v marci, avšak medzitým nová ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) informovala nominantov vlády a parlamentu, že nemajú dôveru kabinetu Igora Matoviča (OĽaNO). To viedlo k ich následnému odstúpeniu, čo zase spôsobilo odklad zasadnutia na apríl.