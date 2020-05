Súdna rada sa v pondelok opäť pokúsi zvoliť predsedu Najvyššieho súdu

Bratislava 10. mája (TASR) - Súdna rada sa v pondelok 11. mája opäť pokúsi zvoliť predsedu Najvyššieho súdu (NS) SR. Miesto je voľné od októbra, kedy sa skončilo funkčné obdobie Daniele Švecovej. Jej nástupcu dosiaľ nezvolili. Súdna rada bude v pondelok rozhodovať v novom zložení s členmi menovanými parlamentom a vládou. O post predsedu NS SR sa uchádzajú sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta.



Počas posledného zasadnutia Súdnej rady SR k voľbe nedošlo. Noví členovia sa totiž nemohli oboznámiť s kandidátmi a materiálmi. Sudcu Juraja Klimenta a advokátku Evu Mišíkovú nominovala vláda do súdnej rady iba deň pred naplánovanou voľbou.



Z dôvodu trvajúcej pandémie nového koronavírusu nebude mať verejnosť do Miestodržiteľského paláca prístup a voľbu tak môže sledovať online na webe Súdnej rady SR ako aj sociálnej sieti predsedníčky Lenky Praženkovej.



O post predsedu NS SR sa uchádzajú sudcovia Ivan Rumana a Ján Šikuta. Rumanu navrhlo ako predsedu pôvodne 12 členov súdnej rady, na úspešné zvolenie potrebuje desať hlasov. To, že ho navrhli samotní členovia súdnej rady, ktorí ho aj následne môžu zvoliť, označila jedna z členiek súdnej rady Elena Berthotyová za "kartelovú dohodu". Šikuta, ktorého navrhla Sudcovská rada Okresného súdu Bratislava III, sa v predchádzajúcich voľbách o post predsedu NS SR uchádzal neúspešne.