Bratislava 10. marca (TASR) - Súdna rada SR dočasne ruší výjazdové zasadnutia, ktoré mali byť v sídlach obvodov krajských súdov. Dôvodom je pravdepodobný nárast nákladov na prevádzku Kancelárie Súdnej rady SR v súvislosti s celospoločenskou situáciou. Informoval o tom predseda Súdnej rady Ján Mazák spolu s podpredsedom Milošom Kolekom.



"Prísne a ťažké ekonomické sankcie namierené voči Rusku priamo zasahujú aj do schopnosti nášho štátu financovať chod jeho ústavných a iných štátnych orgánov. Náklady na prevádzku aj Kancelárie Súdnej rady SR budú s veľkou pravdepodobnosťou, rovnajúcej sa istote, významne narastať," argumentuje vedenie Súdnej rady s tým, že zvýšenie výdavkov nie je rada schopná pokryť zo schváleného rozpočtu.



Riadne zasadnutia rady sa budú uskutočňovať prezenčnou formou, neplatí to o pravidelných pracovných stretnutiach. "Tie budú zvolávané podľa dohodnutých termínov, avšak so zreteľom na to, že aj s nimi by boli pri prezenčnej forme zvýšené výdavky, budú sa konať dištančnou formou," doplnili.