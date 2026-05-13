< sekcia Slovensko
Súdna rada SR eviduje dvoch kandidátov na post predsedu NSS SR
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila 15. apríla novú voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS SR.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Súdna rada SR eviduje dvoch kandidátov na post predsedu Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR. Ide o Moniku Valašikovú a Mariána Trenčana, ich mená predložili oprávnení navrhovatelia v stanovenom termíne. Voľba sa má uskutočniť 11. augusta. TASR o tom informovalo tlačové oddelenie Kancelárie Súdnej rady SR.
Kandidátku Valašikovú navrhli štyria sudcovia NSS SR a Združenie sudcov Slovenska. Kandidáta Trenčana navrhlo 11 sudcov NSS SR a Sudcovská rada Správneho súdu v Bratislave. Do augustového termínu voľby majú byť preverené majetkové pomery kandidátov, rovnako tak vykonaný dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti oboch kandidátov. „Úspešný kandidát musí následne vo voľbe pred súdnou radou získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady Slovenskej republiky,“ pripomína tlačové oddelenie.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila 15. apríla novú voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS SR. Jej vyhlásenie nadväzovalo na neúspešnú voľbu kandidáta na danú funkciu, ktorá sa konala na aprílovom zasadnutí Súdnej rady SR. Možnosť predložiť nové návrhy kandidátov mali oprávnení navrhovatelia do 8. mája.
Funkčné obdobie súčasného predsedu NSS SR Pavla Naďa uplynie 18. mája.
Kandidátku Valašikovú navrhli štyria sudcovia NSS SR a Združenie sudcov Slovenska. Kandidáta Trenčana navrhlo 11 sudcov NSS SR a Sudcovská rada Správneho súdu v Bratislave. Do augustového termínu voľby majú byť preverené majetkové pomery kandidátov, rovnako tak vykonaný dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti oboch kandidátov. „Úspešný kandidát musí následne vo voľbe pred súdnou radou získať nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov Súdnej rady Slovenskej republiky,“ pripomína tlačové oddelenie.
Predsedníčka Súdnej rady SR Marcela Kosová vyhlásila 15. apríla novú voľbu kandidáta na funkciu predsedu NSS SR. Jej vyhlásenie nadväzovalo na neúspešnú voľbu kandidáta na danú funkciu, ktorá sa konala na aprílovom zasadnutí Súdnej rady SR. Možnosť predložiť nové návrhy kandidátov mali oprávnení navrhovatelia do 8. mája.
Funkčné obdobie súčasného predsedu NSS SR Pavla Naďa uplynie 18. mája.