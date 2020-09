Kandidátkou na podpredseníčku Najvyššieho súdu SR je A. Moravčíková

Bratislava 21. septembra (TASR) - Súdna rada SR zvolila za kandidátku na podpredsedníčku Najvyššieho súdu (NS) SR Andreu Moravčíkovú. Za zvolenie hlasovalo desať členov Súdnej rady SR, proti nebol nikto a zdržalo sa sedem členov. Návrh na jej vymenovanie predloží rada prezidentke. Moravčíková bola jedinou kandidátkou, navrhol ju predseda Najvyššieho súdu (NS) SR Ján Šikuta.



Moravčíková pôsobila na začiatku kariéry na akademickej pôde, sudkyňou sa stala v roku 2008. Na Najvyššom súde SR pôsobí od roku 2015. Vo svojej prezentácii zdôraznila potrebu komunikácie. „Snažím sa judikatúru, ktorú budujeme, šíriť ďalej aj s vysvetlením,“ skonštatovala s tým, že NS SR by mal byť aj v kontakte so súdmi nižšieho stupňa.



Uchádzačka poukázala tiež na svoje skúsenosti z medzinárodného prostredia, napríklad z nedávneho pobytu na Súdnom dvore Európskej únie v Luxemburgu, ale aj jazykové schopnosti. Podľa svojich slov je motivovaná pomôcť tomu, aby bol NS SR vrcholnou inštitúciou prinášajúcou spravodlivosť.



Najvyšší súd nemá podpredsedu, odkedy odišla sudkyňa Jarmila Urbancová do dôchodku. Urobila tak po tom, ako ju Národná kriminálna agentúra (NAKA) zadržala počas akcie Búrka. Urbancová je obvinená z podplácania v kauze Technopol Servis.