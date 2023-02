Súdna rada: Sudcu kauzy zavlečenia Kováča ml. nepreložia na OS Pezinok

Bratislava 14. februára (TASR) - Súdna rada SR v utorok nevyhovela žiadosti sudcu Okresného súdu (OS) Bratislava III Karola Poslucha o preloženie na OS Pezinok. Posluch je okrem iného zákonným sudcom kauzy zavlečenia Michala Kováča ml. do Rakúska či prípadu obžalovanej exšéfky Krajskej prokuratúry Bratislava Ivety K.



V kauze zavlečenia syna vtedajšieho prezidenta SR Michala Kováča z roku 1995 čelí okrem iných obžalobe exriaditeľ Slovenskej informačnej služby (SIS) Ivan L. "Mojím odchodom z funkcie predsedu senátu nevznikne potreba opakovať žiaden úkon súdu - nie je potrebné pýtať sa, či súhlasia so zmenou v senáte," zdôrazňoval Posluch vo svojej žiadosti o preloženie.



Priblížil, že stále nebol v tejto kauze kreovaný senát. Dôvodom je absencia bezpečnostných previerok prísediacich. "Túto skutočnosť považujem za zlyhanie justičného systému a preto je namieste uvažovať aj o iných spôsoboch riešenia danej situácie," priblížil. Cestu vidí napríklad v späťvzatí obžaloby krajskou prokuratúrou a jej podaní podľa aktuálne účinného Trestného poriadku. Vtedy by rozhodoval o veci samosudca.



"Aktuálne Národný bezpečnostný úrad nepreveruje žiadneho prísediaceho," podotkol s tým, že doteraz boli preverení štyria prísediaci, ktorí sa z rôznych dôvodov svojej funkcie v danom senáte vzdali.



Proces v prípade obžalovaného exriaditeľa SIS Ivana L. a spol. na OS Bratislava III nebol dlhšie nariadený z dôvodu absencie prísediacich. Spis má približne 10.000 strán.