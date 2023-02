Súdna rada: Sudcovia OS Bratislava III konali pri zásahu NAKA zákonne

Bratislava 14. februára (TASR) - Postup sudcov a vtedajšieho predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III Romana Fitta, keď vlani v apríli odmietli vydať príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) vyšetrovací spis s utajovanou prílohou, bol v súlade so zákonom. Súdna rada SR sa na tom uzniesla na utorkovom zasadnutí.



"Postup sudcov a predsedu OS Bratislava III, ktorým odmietli vydať vyšetrovací spis a jeho utajovanú prílohu na základe výzvy na vydanie veci orgánu činnému v trestnom konaní, pričom neboli zbavení mlčanlivosti a ani povinnosti zachovávať utajované skutočnosti v tajnosti, bol plne v súlade so zákonom," skonštatovala Súdna rada SR vo svojom uznesení. Reagovala ním na Fittov podnet, ktorý sa týkal možného ohrozenia nezávislosti súdnej moci v súvislosti s postupom príslušníkov NAKA.



Súdna rada SR pripomenula, že pravidlá ochrany utajovaných skutočností a manipulácie s utajovanou skutočnosťou sa musia dodržiavať bez výnimky. A to aj pri aplikácii jednotlivých inštitútov Trestného poriadku orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi v ktoromkoľvek štádiu konania. "Neexistuje žiadna výnimka, ktorá by umožňovala osobe viazanej povinnosťou mlčanlivosti o utajovaných skutočnostiach poskytnúť informácie orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu, bez predchádzajúceho oslobodenia od tejto povinnosti," zdôraznila.



Rozhodnutím je podľa mimoparlamentnej strany Hlas-SD jasné, že policajný prezident Štefan Hamran klamal o nezákonnom zásahu. Taktiež aj to, že exministerka Kolíková odvolala Fitta nezákonne a bez toho, aby počkala na rozhodnutie Súdnej rady SR. Generálny manažér Hlasu Matúš Šutaj Eštok oboch vyzval, aby sa ospravedlnili sudcom a zamestnancom okresného súdu.



Príslušníci NAKA sa mali 25. apríla 2022 na OS Bratislava III dožadovať spisu exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta M. a exnámestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa B. Tiež utajovaných príloh. Vtedajšia šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) odvolala vlani v júni Fitta z pozície šéfa tohto súdu. Dôvodom bolo podľa jej slov manažérske zlyhanie a nie skutočnosť, či mal súd príslušníkom NAKA spis odovzdať.