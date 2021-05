Súdna rada vypočula v druhom kole päť adeptov na sudcov NSS SR

Bratislava 11. mája (TASR) - Najvyšší správny súd (NSS) SR je jedinečnou a historickou šancou, keďže v ňom budú pôsobiť sudcovia aj nesudcovia. Počas verejného vypočutia pred Súdnou radou SR to uviedla sudkyňa Najvyššieho súdu SR Petra Príbelská, jedna z kandidátok na sudcov NSS SR. Počas utorka Súdna rada vypočula prvých piatich adeptov druhého kola výberového konania.



"Je to jedinečná šanca, aby sme tu mali súd, ktorý bude pracovať na vysokej profesionálnej úrovni. Obohatením bude, že doň prídu aj ľudia zvonku, nielen sudcovia. Správne právo má veľa špecifických oblastí," uviedla počas vypočutia Príbelská.



Pred Súdnu radu SR sa postavila aj advokátka Jana Purgatová. Tá počas vypočutia zdôrazňovala najmä svoje viac ako dvadsaťročné skúsenosti v advokátskej praxi, ktoré by mohli byť prínosom pre NSS SR.



Prvú päťku kandidátov z druhého kola uzatvorila Elena Berthotyová, sudkyňa správneho kolégia Najvyššieho súdu SR. Možnosť, že súčasťou NSS SR budú aj nesudcovia, Berthotyová ocenila. "Už ideme takými vyšliapanými chodníčkami a tým, že NSS SR sa otvára aj akademikom a odborníkom, to bude obrovský prínos. Verím tiež, že sa nám podarí presadiť také zmeny, ktoré nám na Najvyššom súde neboli umožnené, ako je napríklad vytvorenie analytického centra," spresnila Berthotyová. Centrum by malo podľa nej pomáhať sudcom právnymi rešeršami.



V utorok verejným vypočutím prešla aj sudkyňa zo správneho kolégia Najvyššieho súdu Katarína Benczová a prokurátorka z Okresnej prokuratúry Bratislava I Karolína Staroňová. V stredu (12. 5.) Súdna rada vypočuje ďalších päť uchádzačov o post sudcu NSS SR.



Ide o druhé kolo výberového konania. Verejné vypočutie uchádzačov bude trvať do stredy. Pred Súdnu radu by sa tak malo postaviť desať záujemcov o sudcovský post novovznikajúcej inštitúcie.



Výberové konanie na sudcov NSS SR pozostáva z verejného vypočutia pred Súdnou radou a z overenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti i majetkových pomerov. Vznik NSS SR priniesla minuloročná reforma justície. NSS SR má postavenie ako Najvyšší súd SR v oblasti správneho práva. Okrem iného naň prejdú kompetencie disciplinárneho stíhania sudcov i prokurátorov a v určitom rozsahu aj ostatných právnických profesií. Tiež rozhodovanie o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy. Funkčný má byť od 1. augusta. Celkovo je potrebné obsadiť 29 miest sudcov nového NSS SR.