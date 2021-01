Súdna rada zriadi koordinátora, bude sa zaoberať podnetmi verejnosti

Bratislava 29. januára (TASR) - Súdna rada zriadi koordinátora, ktorý sa bude pravidelne zaoberať podnetmi ľudí a mimovládnych organizácií. Reagovala tak na žiadosť od občianskych aktivistov, ktorí upozornili na to, že súdy často nevedia riešiť vysokokonfliktné rozvody a obeťou sa potom stáva dieťa, ktoré má byť zverené do starostlivosti jedného z rodičov. TASR o tom informoval Jozef Tinka, viceprezident Rady pre práva dieťaťa.



„Myslenie sudcov sa musí prispôsobiť dobe, v ktorej žijeme,“ skonštatoval predseda Súdnej rady Ján Mazák na stretnutí elitných sudcov so zástupcami občianskych združení a iniciatív. Reagoval tak na podnety, s ktorými prišli občianski aktivisti so zámerom ponúknuť spätnú väzbu o dosahu súdnej moci v rodinnoprávnej oblasti na život rodičov a detí.



„Problémom súdnictva nie je len korupcia, ale aj nevedomosť, ako riešiť vysokokonfliktné rozvody. Nastavenie systému spôsobom súťaže o lepšieho rodiča vytvára podhubie na vznik väčšiny problémov, ktoré trápia rodičov a ničia životy detí. Sudca musí chrániť dobré rodinné vzťahy detí z rozdelených rodín, nemôže rozhodovať, kto z rodičov je lepší. Dieťa nesmie byť objektom práva rodičov, musí byť subjektom práva nielen deklaratívne, ale predovšetkým z hľadiska reálneho prístupu k spravodlivosti,“ zdôraznil Tinka.



Výsledkom prvého stretnutia Súdnej rady so zástupcami občianskych združení je zriadenie koordinátora, ktorý sa bude systematicky zaoberať podnetmi občanov a mimovládnych organizácií. Spolupráca sa bude zatiaľ primárne rozvíjať s Radou pre práva dieťaťa a s občianskym združením Striedavá starostlivosť o deti – slovensko-česká spoločnosť.



Sudcovia Súdnej rady sa vo štvrtok (28. 1.) online stretli s členmi občianskych združení a iniciatív, ktoré upozorňujú na dlhoročné problémy súvisiace s porušovaním ústavných práv a medzinárodných dohovorov v rodinnoprávnej agende. Súdne prieťahy v rodinnoprávnej oblasti, ktorá zahŕňa hlavne starostlivosť súdu o maloletých, sú podľa Mazáka nebezpečným fenoménom a treba voči nemu prijať opatrenia.