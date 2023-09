Súdna rada zvolila aj tretieho kandidáta na sudcu ESĽP za SR

Bratislava 21. septembra (TASR) - Súdna rada SR zvolila po Zuzane Vikarskej a Radoslavovi Procházkovi aj tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Je ním Marián Giba. Návrhy kandidátov predloží Súdna rada na ďalší postup slovenskej vláde. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Rada Európy by mala voliť nového sudcu ESĽP za SR v júni 2024 zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenskou vládou. Prvých dvoch kandidátov zvolila Súdna rada už počas prvého rokovacieho dňa, v utorok 19. septembra. Musela sa však vysporiadať ešte s jedným miestom kandidáta na sudcu ESĽP, ktoré napriek voľbe ostalo neobsadené.



"Druhý rokovací deň preto prijala rozhodnutie, ktorým rozhodla o vykonaní opakovanej voľby na kandidáta na sudcu ESĽP za Slovenskú republiku," podotkla Müller s tým, že v zmysle zákona o Súdnej rade a rokovacieho poriadku mohol toto, v poradí tretie miesto, obsadiť jeden z dvoch uchádzačov, ktorí v utorkovej voľbe síce neboli úspešní, ale spomedzi ostatných kandidátov získali najvyšší počet hlasov. V tomto prípade išlo o kandidátov Mariána Gibu a Ondreja Laciaka.



Volebný akt trval do štvrtka do 14.00 h. "Hlavná volebná komisia vyhodnotila odovzdané hlasovacie lístky a jej predsedníčka dnes popoludní vyhlásila výsledky. Tretím kandidátom na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva za Slovenskú republiku sa stal Marián Giba," priblížila hovorkyňa.



V rámci deviateho zasadnutia Súdna rada zvolila sudcu Viktora Marka za člena výberových komisií na výber sudcov a predsedov súdov. Členom stálej etickej komisie Súdnej rady sa stal Peter Šamko. Súdna rada okrem iného vykonala aj dohľad nad spĺňaním predpokladov sudcovskej spôsobilosti u úspešnej uchádzačky o funkciu predsedníčky Mestského súdu Bratislava III Zuzany Moťovskej Dobošovej. Rozhodla, že sudkyňa dodržiava povinnosť spĺňať predpoklady sudcovskej spôsobilosti.