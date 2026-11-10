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Súdna rada zvolila L. Horvátovú za kandidátku na sudkyňu ESĽP
Horvátovú navrhli člen súdnej rady Peter Šamko a Združenie sudcov Slovenska.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Súdna rada SR zvolila v utorok sudkyňu Krajského súdu v Trenčíne Luciu Horvátovú za kandidátku na sudkyňu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) za Slovenskú republiku. Za jej zvolenie hlasovalo 13 zo 16 prítomných členov súdnej rady, traja sa zdržali hlasovania. Trojicu slovenských kandidátov musí ešte schváliť vláda SR.
Horvátovú navrhli člen súdnej rady Peter Šamko a Združenie sudcov Slovenska. Volebná komisia skonštatovala, že oba návrhy spĺňajú zákonné náležitosti, čo následne jednomyseľne potvrdilo všetkých 16 prítomných členov súdnej rady. Horvátová bola jedinou uchádzačkou v opakovanej voľbe.
Kandidátka počas svojho vystúpenia uviedla, že hlavnou motiváciou uchádzať sa o funkciu je dôvera a podpora kolegov zo slovenskej justície. „Chcem ponúknuť Slovenskej republike svoju 20-ročnú odbornú profesijnú prax v oblasti práva a kvalitným rozhodovaním na štrasburskom súde prispieť k dobrému menu Slovenska,“ povedala.
Horvátová zároveň priblížila skúsenosti z ročnej stáže v Kancelárii ESĽP v Štrasburgu, ktorú ukončila v auguste tohto roka. Venovala sa tam najmä posudzovaniu sťažností proti Slovensku, príprave právnych analýz a návrhov rozhodnutí. Ako uviedla, na záver stáže získala za svoju prácu výborné hodnotenie. Zdôraznila tiež význam skúseností z odvolacieho súdu, predovšetkým pri kolektívnom rozhodovaní, argumentácii a hľadaní konsenzu.
Od roku 2022 pôsobí ako sudkyňa trestnoprávneho úseku Krajského súdu v Trenčíne, kde od roku 2025 zastáva aj funkciu podpredsedníčky súdu. Predtým pracovala na okresnej a krajskej prokuratúre. V rokoch 2024 až 2025 bola predsedníčkou sudcovskej rady krajského súdu.
Slovensko dopĺňa trojicu kandidátov na sudcu ESĽP po tom, ako jeden z pôvodne zvolených kandidátov Branislav Jablonka vzal svoj súhlas s kandidatúrou späť. Ďalšími dvoma kandidátmi sú Ondrej Laciak a Katarína Roskoványi. Nového sudcu ESĽP za Slovensko bude zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenskou vládou voliť Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.
Horvátovú navrhli člen súdnej rady Peter Šamko a Združenie sudcov Slovenska. Volebná komisia skonštatovala, že oba návrhy spĺňajú zákonné náležitosti, čo následne jednomyseľne potvrdilo všetkých 16 prítomných členov súdnej rady. Horvátová bola jedinou uchádzačkou v opakovanej voľbe.
Kandidátka počas svojho vystúpenia uviedla, že hlavnou motiváciou uchádzať sa o funkciu je dôvera a podpora kolegov zo slovenskej justície. „Chcem ponúknuť Slovenskej republike svoju 20-ročnú odbornú profesijnú prax v oblasti práva a kvalitným rozhodovaním na štrasburskom súde prispieť k dobrému menu Slovenska,“ povedala.
Horvátová zároveň priblížila skúsenosti z ročnej stáže v Kancelárii ESĽP v Štrasburgu, ktorú ukončila v auguste tohto roka. Venovala sa tam najmä posudzovaniu sťažností proti Slovensku, príprave právnych analýz a návrhov rozhodnutí. Ako uviedla, na záver stáže získala za svoju prácu výborné hodnotenie. Zdôraznila tiež význam skúseností z odvolacieho súdu, predovšetkým pri kolektívnom rozhodovaní, argumentácii a hľadaní konsenzu.
Od roku 2022 pôsobí ako sudkyňa trestnoprávneho úseku Krajského súdu v Trenčíne, kde od roku 2025 zastáva aj funkciu podpredsedníčky súdu. Predtým pracovala na okresnej a krajskej prokuratúre. V rokoch 2024 až 2025 bola predsedníčkou sudcovskej rady krajského súdu.
Slovensko dopĺňa trojicu kandidátov na sudcu ESĽP po tom, ako jeden z pôvodne zvolených kandidátov Branislav Jablonka vzal svoj súhlas s kandidatúrou späť. Ďalšími dvoma kandidátmi sú Ondrej Laciak a Katarína Roskoványi. Nového sudcu ESĽP za Slovensko bude zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenskou vládou voliť Parlamentné zhromaždenie Rady Európy.