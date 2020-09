Súdna rada zvolila M.Jánošíkovú za kandidátku na dodatočnú sudkyňu EÚ

Bratislava 21. septembra (TASR) - Kandidátkou SR na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu Európskej únie (EÚ) v Luxemburgu sa stala Martina Jánošíková. Súdna rada SR jej nomináciu jednomyseľne odobrila na pondelkovom 13. zasadnutí, bola jedinou kandidátkou. Návrh predloží rada vláde SR. Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016, Jánošíková teda dokončí plynúce funkčné obdobie do roka 2022.



Martina Jánošíková aktuálne pôsobí ako riaditeľka Ústavu medzinárodného práva a európskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Od roku 2019 pracuje aj ako externá poradkyňa Ústavného súdu SR. Tento rok sa tiež neúspešne uchádzala o pozíciu sudkyne Ústavného súdu SR.







V prezentácii pred Súdnou radou zdôraznila kandidátka svoje skúsenosti s európskym právom. V minulosti pôsobila na Súdnom dvore EÚ ako právna poradkyňa v kabinete generálneho advokáta. Podľa svojich slov aktívne ovláda francúzsky jazyk. Jánošíková pripustila, že ak by uspela, mohla by sa o funkciu uchádzať aj v ďalšom období.



Jánošíkovú navrhla za kandidátku na dodatočnú sudkyňu Všeobecného súdu EÚ ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Okrem Michala Kučeru boli v minulosti kandidátmi Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.