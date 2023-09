R. Procházku a Z. Vikarskú zvolili za kandidátov na sudcu ESĽP

Súdna rada SR zvolila Radoslava Procházku (na snímke) a Zuzanu Vikarskú za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 19. septembra (TASR) - Súdna rada SR zvolila Radoslava Procházku a Zuzanu Vikarskú za kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP). Voľba tretieho kandidáta by sa mala uskutočniť do 60 dní. Rada Európy by mala voliť nového sudcu ESĽP za SR v júni 2024 zo zoznamu troch kandidátov predložených slovenskou vládou.Do voľby na troch kandidátov na sudcu ESĽP za SR sa zapojilo sedem uchádzačov. Vikarská bola zvolená 13 hlasmi, dvaja členovia Súdnej rady SR boli proti a dvaja sa zdržali hlasovania. Procházku zvolili desiatimi hlasmi, sedem členov Súdnej rady SR sa zdržalo hlasovania.Kandidatúru bude musieť ešte odobriť vláda, ktorá vzíde zo septembrových predčasných parlamentných volieb.povedal už skôr predseda Súdnej rady SR Ján Mazák.Mandát súčasnej slovenskej sudkyne ESĽP Alene Poláčkovej uplynie 28. decembra 2024.