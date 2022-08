Súdna rada zvolila za kandidáta na ad hoc sudcu ESĽP O. Laciaka

Bratislava 22. augusta (TASR) - Súdna rada SR zvolila v pondelok za kandidáta na ad hoc sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) v Štrasburgu advokáta Ondreja Laciaka. Ak ho schváli vláda, mohol by sa do funkcie dostať už po druhý raz.



V Štrasburgu pôsobí Laciak od roku 2016. V európskych štruktúrach sa venuje napríklad ochrane ľudských práv a základných slobôd podozrivých, obvinených či obetí. "Považujem to za úplne prirodzené, že by som takýmto spôsobom odovzdával moje skúsenosti, mojej krajine," vyhlásil kandidát.



Ako ad hoc sudca je oprávnený zúčastniť sa na prejednávaniach, ak sudca za daný štát nebol zvolený alebo nemôže zasadať. Podľa Laciaka sa to deje veľmi individuálne. "Sú situácie, keď je to možno každý mesiac, a sú situácie, keď ani päť rokov nie je potrebné, aby ad hoc sudca prišiel rozhodovať nejakú konkrétnu kauzu," vysvetlil.



V jeho prípade by išlo o zastupovanie slovenskej sudkyne ESPĽ Aleny Poláčkovej. "Ak by z nejakého dôvodu nerozhodovala konkrétnu kauzu, tak predseda súdu môže v zmysle dohovoru požiadať jedného zo sudcov, ktorí sú nominovaní zmluvnou stranou, v tomto prípade SR, aby išiel konkrétnu kauzu rozhodovať," priblížil kandidát.



Za jeho pôsobenia vo funkcii ad hoc sudcu v Štrasburgu sa stala takáto situácia len raz. Vtedy zastupoval Poláčkovú Laciakov kolega.