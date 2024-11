Súdna rada:Truban a Králik spĺňajú predpoklady na funkciu predsedu ŠTS

Bratislava 19. novembra (TASR) - Sudcovia Michal Truban a Igor Králik spĺňajú predpoklady na výkon funkcie predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Uzniesla sa na tom Súdna rada SR na svojom utorkovom zasadnutí.



Truban pred Súdnou radou uviedol, že vo funkcii predsedu by chcel prijať opatrenia na zefektívnenie výkonu súdnictva a zabezpečiť zrýchlenie rozhodovacej činnosti súdu. "Nie som spokojný so stavom, ktorý je dnes na súde, predovšetkým pokiaľ ide o kvalitu a dĺžku rozhodovacej činnosti. Urobím presne to, čo som urobil v roku 2015, keď som nastúpil do funkcie predsedu súdu - audit hĺbkových rozhodovacích činností sudcov predovšetkým z pohľadu kvality a dĺžky konania," ozrejmil.



Králik konštatoval, že dôvera v súdnictvo je na slabej úrovni. Nemyslí si však, že by ŠTS bol v porovnaní s inými súdmi viac zaznávaný. "Svojimi rozhodnutiami sme za 20 rokov dokázali, že patríme do sústavy súdov," zhodnotil. Vo funkcii predsedu by sa snažil trvať hlavne na tom, aby boli prijaté rozhodnutia spravodlivé.



Vo výberovom konaní, ktoré sa konalo v auguste v priestoroch rezortu spravodlivosti formou pohovoru, sa Michal Truban umiestnil na prvom mieste. Uspel aj druhý kandidát, podpredseda ŠTS Igor Králik.



Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) si môže a nemusí z úspešných uchádzačov vybrať nového predsedu súdu. Miesto predsedu súdu sa uvoľnilo po tom, ako sa Ján Hrubala vzdal tejto funkcie.