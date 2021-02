Sudnamoc.sk kritizuje neoslovenie Benátskej komisie k súdnej reforme

Bratislava 22. februára (TASR) – Vzhľadom na závažnosť súdnej reformy mala byť kompetentnými orgánmi oslovená Benátska komisia ako garant správnosti smerovania reforiem justície v členskom štáte EÚ. TASR o tom informovali Marcela Kosová a Dana Jelinková Dudzíková z platformy Sudnamoc.sk.



Z vyjadrení rezortu spravodlivosti má podľa platformy vyplývať, že legislatívne pracovné skupiny k reforme existovali do roku 2018, pričom v roku 2020 sa mali uskutočniť len interné stretnutia zástupcov ministerstva s prizvanými sudcami. „Uvedeným sa potvrdila pravdivosť tvrdení sudcov, že legislatívne pracovné skupiny existovali len do roku 2018 a ich závermi nebola aktuálna podoba novej súdnej mapy. Zo záverov pracovných skupín v roku 2018 existujú zápisnice z porád podpísané zúčastnenými osobami,“ doplnila Kosová.



Tvrdenia, že sa námietky sudcov proti novej súdnej mape týkajú len neochoty cestovať, sú podľa nej zavádzajúce. „Voči predloženej zmene sa pritom stavajú nielen sudcovia, ale aj prokurátori, advokáti, orgány územnej samosprávy či úrady práce, sociálnych vecí a rodiny,“ podotkla. Dodala, že žiadna z pripomienok k novej súdnej mape nebola k 15. februáru ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí) vyhodnotená ako spôsobilá predložený návrh zákona zmeniť či stiahnuť z legislatívneho procesu na jeho prepracovanie.



Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Spolu so špecializáciou sudcov by sa mala transformovať súčasná sieť 54 okresných súdov na 30 obvodov prvostupňových súdov. V rámci Bratislavy a Košíc majú na prvom stupni pôsobiť mestské súdy združujúce jednotlivé mestské obvody. Doterajší počet ôsmich krajských odvolacích súdov by mal byť nahradený tromi obvodmi odvolacích súdov v Trnave, Banskej Bystrici a Prešove.