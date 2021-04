Súdnej rade nenavrhli kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov

Bratislava 6. apríla (TASR) - Súdna rada SR nedostala návrh žiadnych kandidátov na predsedov disciplinárnych senátov. Voľby, ktoré sa mali konať 13. apríla, sa neuskutočnia. TASR to potvrdil predseda Súdnej rady Ján Mazák.



"Zdá sa, že je to pre nezáujem o takú pozíciu, sčasti spôsobenú aj tým, že disciplinárne veci prechádzajú od 1. augusta 2021 na Najvyšší správny súd," zdôraznil Mazák.



Týka sa to doplňujúcich volieb na sedem predsedov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ale aj piatich členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministerkou spravodlivosti a dvoch členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou SR.