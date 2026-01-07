< sekcia Slovensko
Súdni exekútori si pripomínajú 30 rokov pôsobenia v právnom systéme
Slovenská komora exekútorov si 30. výročie svojho vzniku pripomenie i slávnostnou konferenciou.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Súdni exekútori na Slovensku si v tomto roku pripomínajú 30 rokov svojho pôsobenia v slovenskom právnom systéme. Slovenská komora exekútorov si pripomenie 11. januára 30. výročie svojho vzniku. TASR o tom informovala hovorkyňa exekútorskej komory Stanislava Kolesárová.
„Uplynulých 30 rokov jasne ukázalo, že profesia súdneho exekútora je v slovenskom právnom systéme nezastupiteľná. Zavedenie súdnych exekútorov ako štátom poverených osôb na vykonávanie súdnych a iných rozhodnutí výrazným spôsobom prispelo k vyššej vymožiteľnosti práva a zásadne pomohlo obmedziť praktiky z 90. rokov, kedy sa ľudia pri vymáhaní svojich pohľadávok obracali aj na nelegálne štruktúry a ich nezákonné spôsoby,“ uviedol prezident Slovenskej komory exekútorov Miroslav Paller.
Slovenská komora exekútorov si 30. výročie svojho vzniku pripomenie i slávnostnou konferenciou v apríli tohto roka za účasti medzinárodných hostí aj osobností z právnickej a akademickej obce.
Pôsobenie súdnych exekútorov na Slovensku zadefinoval zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), na základe ktorého oficiálne vznikla od 1. decembra 1995 táto právnická profesia. O šesť dní neskôr zložilo svoj sľub prvých 71 súdnych exekútorov. Exekútorská samospráva v podobe Slovenskej komory exekútorov vznikla 11. januára 1996 v Banskej Bystrici.
