Súdnictvo a prokuratúra majú mať v roku 2021 v rozpočte 364 mil.eur

Bratislava 14. októbra (TASR) – Na súdnictvo a prokuratúru sa chystá štát v roku 2021 vyčleniť 363.669.000 eur, o približne sedem miliónov viac ako v rozpočte na rok 2020. V návrhu finančného plánu verejnej správy na roky 2021-2023, ktorý v stredu schválila vláda, je tiež zvýšená alokácia na oblasť väzenstva, ktoré kompetenčne spadá pod rezort spravodlivosti.



Na činnosť a agendu Ministerstva spravodlivosti (MS) SR sa pre rok 2021 rozpočtujú výdavky v sume 218.584.000 eur, v roku 2020 to v schválenom rozpočte bolo 214.766.000 eur. Kancelária Ústavného súdu SR môže rátať v roku 2021 s vyššími disponibilnými prostriedkami na úrovni 7.347.000 eur, v roku 2020 to bolo 6.120.000 eur. Výdavky pre Kanceláriu Najvyššieho súdu SR sú rozpočtované v sume 16.195.000 eur, čo je o necelých 200.000 eur viac ako rozpočet na rok 2020, pre Kanceláriu Súdnej rady SR je alokácia vo výške 1.121.000 eur, čo predstavuje o 42.000 eur viac ako pre rok 2020.



Generálna prokuratúra SR by mala mať k dispozícii 115.423.000 eur, na zabezpečenie chodu fungovania prokuratúry by tak malo ísť o necelé dva milióny eur viac ako v schválenom rozpočte na rok 2020.



Rozpočtované výdavky v prípade Kancelárie verejného ochrancu práv vo výške 1.179.000 eur sú o viac ako 100.000 eur nižšie v porovnaní s rozpočtom na tento rok, Ústav pamäti národa by mal mať k dispozícii naopak o približne 150.000 eur viac, sumu 2.164.000 eur, a o viac ako 50.000 eur si polepší aj Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti vyčlenili približne rovnakú sumu ako v roku 2020, a to 256.000 eur.



V prípade alokácie pre oblasť väzenstva, vyčlenená suma 252.256.000 eur, autori predloženého materiálu upozorňujú, že väzenstvo na Slovensku je podmienené dynamikou rastu počtu obvinených a odsúdených, a s tým súvisiacou ochranou a strážením ústavov. V rámci alokácie sa zvyšuje príplatok zdravotníckym pracovníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS), ako aj príspevok na bývanie a rizikový príplatok. Valorizujú sa pracovné odmeny obvinených a odsúdených. V ústavoch na výkon väzby a v ústavoch na výkon trestu odňatia slobody bolo k 18. augustu 2020 umiestnených spolu 10.509 osôb, z toho 1477 obvinených a 9032 odsúdených.