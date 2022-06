Súdnu radu SR zvolili do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád

Bratislava 1. júna (TASR) - Súdna rada SR bola zvolená do Výkonnej rady Európskej siete súdnych rád (ENCJ). Stalo sa tak na zasadnutí Valného zhromaždenia ENCJ, ktoré sa koná 1. až 3. júna v Aténach. Ide o prvé takéto jej zvolenie. TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.



Súdna rada je členkou ENCJ už od roku 2005, avšak až v tomto roku sa pokúsila o zvolenie do jedného z jej rozhodujúcich orgánov. "Súdna rada našla odvahu na nomináciu do výkonnej rady tejto významnej európskej siete súdnych rád. Vyplatilo sa. Takže si odskúšame, ako sa nám bude dariť ako súčasti riadiacich procesov v EÚ justičnom priestore," skonštatoval predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, ktorý sa na voľbách osobne zúčastnil.



Hlavnou témou valného zhromaždenia je Justičná solidarita v čase krízy. Od roku 2013 spustila ENCJ prvýkrát projekt o nezávislosti a zodpovednosti súdnictva. Online prieskum bol opätovne iniciovaný po troch rokoch s cieľom zhromaždiť údaje o vnímaní nezávislosti sudcov, ako aj samotnej justície. Možnosť zapojiť sa doň mali všetci sudcovia z členských, ale aj kandidátskych štátov. Slovenskí sudcovia sa do prieskumu zapojili minimálne, podľa Súdnej rady SR nedosiahli ani potrebné kvórum 20 percent sudcov. Konkrétne závery projektu sú tiež jednou z tém valného zhromaždenia.