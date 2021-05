Súdny dvor EÚ: Generálny advokát podá návrh k veci únosu M. Kováča ml.

Brusel/Luxemburg 6. mája (TASR) - Generálny advokát Súdneho dvora EÚ prednesie 17. júna svoje návrhy týkajúce sa možnosti vydania európskeho zatykača v súvislosti s únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča v roku 1995. Pre TASR to vo štvrtok uviedol tlačový hovorca Súdneho dvora Balázs Lehóczki.



Súdny dvor EÚ vo štvrtok doobeda uskutočnil vypočutie k prípadu únosu Michala Kováča ml. a k rozhodnutiu slovenského parlamentu z marca 2017 o zrušení amnestií osobám podozrivým z tohto trestného činu, o ktorých v júli 1998 rozhodol vtedajší slovenský premiér Vladimír Mečiar.



Lehóczki spresnil, že súdnym prípadom s označením 203/20 AB & ostatní sa bude ďalej zaoberať generálna advokátka Súdneho dvora Julianne Kokottová. "Vo veci týkajúcej sa vydania európskeho zatykača v súvislosti s únosom syna bývalého prezidenta SR Michala Kováča v roku 1995, v ktorej sa pojednávanie konalo dnes na Súdnom dvore, budú návrhy generálneho advokáta prednesené 17 júna," uviedol hovorca súdnej inštitúcie sídliacej v Luxemburgu.



Súdny dvor EÚ nie je viazaný návrhmi generálnych advokátov, ktorí nezávisle navrhujú právne riešenie vecí. Sudcovia v tomto prípade vynesú rozsudok neskôr.



Podľa tlačovej správy Súdneho dvora EÚ sa Okresný súd Bratislava III, ktorý chystá vydanie európskeho zatykača na najmenej jedného z obvinených z únosu Michala Kováča ml., obrátil na sudcov v Luxemburgu s otázkou, či zásada "ne bis in idem" (tá istá osoba nemôže byť dvakrát súdená alebo potrestaná za rovnaký trestný čin) bráni vydaniu európskeho zatykača na obvinenú osobu, ktorá už bola oslobodená spod obžaloby za trestné činy.



Slovenský súd zároveň žiadal odpoveď na otázku, či - bez ohľadu na mechanizmus európskeho zatykača - je uznesenie slovenského parlamentu o zrušení amnestií v súlade so zásadou "ne bis in idem" a s právom na spravodlivý proces zaručeným Chartou základných práv EÚ.