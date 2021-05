Súdny dvor EÚ vypočul strany k zrušeným Mečiarovým amnestiám

Brusel/Luxemburg 6. mája (TASR) - Súdny dvor EÚ uskutočnil vo štvrtok vypočutie k prípadu únosu Michala Kováča ml. z roku 1995 a k rozhodnutiu slovenského parlamentu z marca 2017 o zrušení amnestií osobám podozrivým z tohto trestného činu, o ktorých v júli 1998 rozhodol vtedajší slovenský premiér Vladimír Mečiar. Pre TASR túto informáciu potvrdil tlačový hovorca Súdneho dvora EÚ Balázs Lehóczki.



Súdnym prípadom s označením 203/20 AB & ostatní sa bude ďalej zaoberať generálna advokátka Súdneho dvora Julianne Kokottová.



"Generálna advokátka pripraví pre sudcov odporúčanie v tejto veci. Súdny dvor však nie je viazaný návrhmi generálnych advokátov a sudcovia vynesú rozsudok neskôr," opísal situáciu Lehóczki. Podľa jeho slov zatiaľ nie je známe, kedy by mohol byť vynesený rozsudok.



Súdny dvor EÚ v správe pre médiá uviedol, že podľa slovenského práva zastavenie trestného konania z roku 1998 predstavovalo konečné súdne rozhodnutie, ktoré viedlo k oslobodeniu obvinených spod obžaloby. Súdna inštitúcia so sídlom V Luxemburgu dodala, že v roku 2017 slovenské súdy v nadväznosti na uznesenie parlamentu o zrušení predmetných amnestií obnovili trestné konanie, ktoré bolo zastavené v roku 2002.



Podľa tlačovej správy Súdneho dvora EÚ sa Okresný súd Bratislava III, ktorý chystá vydanie európskeho zatykača na najmenej jedného z obvinených, obrátil na sudcov v Luxemburgu s otázkou, či zásada "ne bis in idem" (tá istá osoba nemôže byť dvakrát súdená alebo potrestaná za rovnaký trestný čin) bráni vydaniu európskeho zatykača na obvinenú osobu, ktorá už bola oslobodená spod obžaloby za trestné činy.



Slovenský súd zároveň žiadal odpoveď na otázku, či - bez ohľadu na mechanizmus európskeho zatykača - je uznesenie slovenského parlamentu o zrušení amnestií v súlade so zásadou "ne bis in idem" a s právom na spravodlivý proces zaručeným Chartou základných práv EÚ.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)