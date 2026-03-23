Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč bude pokračovať vo štvrtok
Autor TASR
Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Na pondelkové hlavné pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v kauzách Donovaly a Báč boli predvolaní viacerí svedkovia. Traja sa nedostavili. Hlavné pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok 26. marca. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.
Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.
Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.
Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur. Na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, rovnako tak aj ďalší spoluobžalovaní.
