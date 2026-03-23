Súdny proces v kauzách Donovaly a Báč bude pokračovať vo štvrtok

Na snímke Marian K. (vpravo) sedí v súdnej sieni na Špecializovanom trestnom súde v Banskej Bystrici. Foto: TASR - Ján Krošlák

Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š.

Banská Bystrica 23. marca (TASR) - Na pondelkové hlavné pojednávanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, v kauzách Donovaly a Báč boli predvolaní viacerí svedkovia. Traja sa nedostavili. Hlavné pojednávanie bude pokračovať vo štvrtok 26. marca. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla hovorkyňa súdu Iveta Pulman Erdélyiová.

Obžalobe zo zločinu daňového podvodu čelia Marian K., Peter P. a Jana Š. Pôvodne boli obžalované štyri osoby, v prípade Jána F. medzičasom zastavili trestné stíhanie.

Obžaloba sa týka podozrenia z uplatnenia nadmerných odpočtov DPH v sume prevyšujúcej osem miliónov eur v súvislosti s predajom nehnuteľností v obci Donovaly medzi viacerými obchodnými spoločnosťami.

Marian K. je obžalovaný aj z poškodzovania veriteľa v súvislosti s verejnou dražbou golfového areálu v Báči, kde mala škoda dosiahnuť takmer tri milióny eur. Na minuloročnom októbrovom pojednávaní vyhlásil, že je nevinný, rovnako tak aj ďalší spoluobžalovaní.
Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?