Kauza agrodotácií:V prípade obžalovanej Ľubice R. ukončili dokazovanie

Pezinok 12. apríla (TASR) - Samosudca Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku Milan Cisarik ukončil dokazovanie v kauze obžalovanej Ľubice R. Prípad súvisí s poberaním agrodotácií. Obžalovaná vo svojej výpovedi v piatok predpoludním uviedla, že trvá na oslobodení spod obžaloby.



Podaná obžaloba sa týka podozrení z pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Firma exposlankyne parlamentu za Smer-SD Ľubice R. mala podľa obžaloby neoprávnene poberať agrodotácie. Ide o žiadosti z rokov 2016 a 2017. Prípad sa vyšetroval od roku 2018.



Ešte pred začiatkom výsluchu obhajca obžalovanej Ondrej Urban informoval súd o tom, že sa Ľubica R. vzdala funkcie konateľky spoločnosti Agro Porúbka, ktorá je v súčasnosti v konkurze.



Samosudca Milan Cisarik rozhodol o vylúčení obžalovanej právnickej osoby na samostatné konanie. Podľa Urbana dochádza týmto rozhodnutím k porušeniu práv jeho klientky. "Klientka chce klásť otázky Agro Porúbke," povedal.



Obžalovaná v rámci výsluchu uviedla, že sa na jeseň 2016 stala konateľkou firmy, ktorú neskôr premenovala na Agro Porúbka. Priblížila, že bývalý majiteľ firmy jej dodal podklady súvisiace s agrodotáciami, ktorým dôverovala. "Nevidela som dôvod na to, aby som mu neverila," podotkla. Deklarovala, že všetky viazané finančné prostriedky z rokov 2016 a 2017 použila výlučne na poľnohospodársku činnosť.



Poukázala na to, že po prvý raz podala žiadosť o dotácie až za rok 2017. Podľa vlastných slov len preklopila žiadosti z minulých rokov. "Vychádzala som z prezumpcie správnosti," podotkla s tým, že Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v predošlých žiadostiach nepoukázala na žiadne nespôsobilé plochy. "Nikdy som nemala žiadny úmysel, ani nepriamy, uviesť PPA do omylu," dodala. Trvá na tom, aby ju súd oslobodil spod obžaloby.



"Z môjho pohľadu výpoveď do dôkaznej situácie nepriniesla nič nové," povedal médiám prokurátor Generálnej prokuratúry (GP) SR Ladislav Masár.