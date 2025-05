Súdny proces v prípade atentátu na premiéra by sa mal začať v júli

Pezinok/Banská Bystrica 12. mája (TASR) - Súdny proces v prípade atentátu na predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) by sa mal začať na banskobystrickom pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) 8. júla. Obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku čelí Juraj C. TASR to potvrdila hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková.



Jurajovi C. hrozí doživotný trest odňatia slobody. Premiéra vážne postrelil po výjazdovom rokovaní vlády v Handlovej vlani 15. mája. Najskôr čelil obvineniu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy spáchaného v štádiu pokusu. V júli 2024 došlo k zmene právnej kvalifikácie na obzvlášť závažný zločin teroristického útoku.