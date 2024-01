Súd v kauze postrelenej študentky Akadémie PZ sa má začať vo februári

Bratislava 11. januára (TASR) - Súdny proces v prípade postrelenej študentky Akadémie Policajného zboru (PZ) by sa mal na Mestskom súde Bratislava I začať 16. februára. Obžalobe podanej pre prečin ublíženia na zdraví čelí pedagóg Vladimir Š. TASR to potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak.



Súd vlani v auguste uznal trestným rozkazom Vladimira Š. za vinného. Dostal trojročný podmienečný trest odňatia slobody so štvorročnou skúšobnou dobou a probačným dohľadom. Trestný rozkaz však nie je právoplatný, keďže prokurátor, poškodená, ako aj obvinený podali odpor. Z toho dôvodu súd nariadil hlavné pojednávanie.



Obžalobu na Vladimira Š. podali pre prečin ublíženia na zdraví závažnejším spôsobom konania porušením dôležitej povinnosti. Študentka prvého ročníka policajnej akadémie bola postrelená 1. marca 2023 počas streleckého krúžku. K udalosti došlo v Bratislave v priestoroch streleckého polygónu.