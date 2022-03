Súdom sa rozšíri právomoc konať v rodinných veciach

Bratislava 30. marca (TASR) - Slovenský súd bude môcť po novom konať aj v prípadoch, keď si to vyžaduje záujem maloletého, ktorý nemá obvyklý pobyt na území SR. Vyplýva to z novely zákona o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.



"Toto ustanovenie bude mať uplatnenie najmä v prípade, ak ide o slovenského občana v krajine, s ktorou SR nie je viazaná žiadnou zmluvou, a je to potrebné na ochranu práv a záujmov maloletého," spresnilo v novele ministerstvo spravodlivosti. Príslušný má byť v týchto veciach Okresný súd Trnava. Upraviť sa majú aj ďalšie procesné náležitosti.



Zmeny sa dotknú aj postupu pri priamom výkone dôkazu cudzím justičným orgánom. "Ďalej sa dopĺňa úprava o osobnom doručovaní a o prítomnosti zástupcov cudzích orgánov. Upravuje sa tiež doručovanie osobám do zahraničia a zavádza sa fikcia doručenia aj pre prípady, keď sa osobe v zahraničí nepodarilo písomnosť doručiť, alebo keď je doručenie písomnosti spojené s ťažko prekonateľnými prekážkami," priblížil rezort.



Ministerstvo ozrejmilo, že nariadenia EÚ sú v jej členských štátoch priamo aplikovateľné, bez nutnosti prijatia vnútroštátnej legislatívy. "V záujme zabezpečenia správneho a jednotného uplatňovania citovaných nariadení v podmienkach slovenskej aplikačnej praxe sa javí ako žiaduce a účelné vykonať vybrané vnútroštátne legislatívne zmeny, ktoré zabezpečia ich bezproblémovú implementáciu v SR," podotkol.



Novelizácia reaguje na novú európsku právnu úpravu v oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného. Zákon nadobudne účinnosť 1. júla, niektoré jeho časti o mesiac neskôr.