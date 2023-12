Súdy by mohli ukladať peňažné tresty až do troch miliónov eur

Bratislava 10. decembra (TASR) - Súdy by mohli ukladať oveľa vyššie peňažné tresty. Horná hranica sa má zvýšiť na tri milióny eur. V súčasnosti je možné uložiť páchateľovi úmyselného trestného činu, ktorým získal alebo sa snažil získať majetkový prospech, peňažný trest v maximálnej výške 331.930 eur. Vyplýva to z vládou schválenej novely Trestného zákona z dielne rezortu spravodlivosti.



Peňažný trest by mohol byť uložený okrem prečinu aj za zločin, ktorý nie je obzvlášť závažným zločinom. "Ako samostatný trest môže byť peňažný trest uložený, ak vzhľadom na povahu a závažnosť spáchaného trestného činu, okolnosti prípadu, osobu páchateľa, jeho pomery a možnosť nápravy uloženie iného trestu nie je potrebné," uvádza sa v legislatívnom návrhu.



Okrem iného sa navrhuje vypustiť obligatórne uloženie trestu odňatia slobody pri trestnom čine s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov. "Tento návrh je súčasťou opatrení vedúcich k posilneniu podmienok pre ukladanie alternatívnych trestov a zároveň aj pre dôslednú individualizáciu trestu zo strany súdu," priblížil rezort spravodlivosti v dôvodovej správe.



Novela Trestného zákona upravuje aj hranice škôd. V prípade malej škody z 266 eur na 700 eur. Škodou väčšou by sa po novom rozumela škoda prevyšujúca 35.000 eur. Za značnú škodu by sa považovala suma prevyšujúca 350.000 eur. Škoda veľkého rozsahu má prevyšovať sumu 700.000 eur. Určenie spáchanej škody má vplyv na výšku trestu.



Novelu Trestného zákona, ktorou sa menia viaceré právne normy, odsúhlasila vláda na stredajšom (6. 12.) rokovaní. Súčasťou návrhu je aj zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry. Kabinet navrhol parlamentu prerokovať legislatívu v skrátenom legislatívnom konaní.