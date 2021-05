Davida L. prepustili na slobodu, Zoroslava K. po prepustení zadržali

Bratislava 20. mája (TASR) - Bývalého predsedu Okresného súdu Bratislava III Davida L. obvineného v rámci minuloročnej akcie Víchrica vo štvrtok prepustili z väzby na slobodu. TASR to potvrdil jeho obhajca Milan Cibík.



Ako ďalej uviedol, jeho klienta prepustili krátko popoludní z ústavu v Ilave. Advokát dodal, že vo veci boli vypočutí všetci svedkovia. Zároveň ocenil krok prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), že k prepusteniu došlo ešte pred uplynutím lehoty väzby. Tá sa končila Davidovi L. a spoluobvinenému podnikateľovi Zoroslavovi K. 28. mája. Na prepustenie Davida L. upozornila TV Markíza.



Zoroslava K. rovnako vo štvrtok prepustili na slobodu z väzby z ústavu v Banskej Bystrici. Podľa portálu TV JOJ noviny.sk ho vzápätí po prepustení zadržali a aktuálne s ním prebieha výsluch na Prezídiu Policajného zboru v Bratislave.



"Obvinený Z. K. a obvinený D. L. boli dnes príkazom dozorujúceho prokurátora ÚŠP prepustení z väzby na slobodu, berúc do úvahy aj ostatné právoplatné rozhodnutia súdov o ich väzbe, ako aj s poukazom na zákonné podmienky lehoty trvania väzby v prípravnom konaní podľa Trestného poriadku," povedal pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.



Davida L., Zoroslava K. a bývalú podpredsedníčku NS SR Jarmilu U. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) 28. októbra 2020 v rámci akcie Víchrica. Jarmila U. a David L. sú obvinení zo zločinu prijímania úplatku. Zoroslava K. obvinili zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. O ich väzbe postupne rozhodovali ŠTS a NS SR.



Zoroslav K. od marca čelí aj obvineniu z toho, že poskytol bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi P. a exnámestníkovi SIS úplatok, aby ho nesledovali. Najnovšie mu pribudlo obvinenie v ďalšej korupčnej kauze. Spolu s podnikateľom Tomášom R. mal Zoroslav K. údajne podplácať bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta M. v prípade ilegálnej výroby cigariet.