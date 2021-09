Do väzby zobrali aj vyšetrovateľa NAKA Pavla Ď.

Bratislava 16. septembra (TASR) – Do väzby pôjde aj ďalší vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Pavol Ď. Rozhodol o tom v stredu neskoro večer sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava III (OS). Rozhodnutie nie je právoplatné. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu v Bratislave (KS) Pavol Adamčiak.



„OS Bratislava III vzal do väzby obvineného P. Ď. a to z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka, neprijal písomný sľub obvineného. Obvinený podal sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať KS v Bratislave," vysvetlil Adamčiak.



Sudca OS Bratislava III zobral do väzby predtým aj obvineného vyšetrovateľa NAKA Jána Č. z rovnakých dôvodov. Rozhodnutie tiež nie je právoplatné. Ján Č podal sťažnosť a bude rozhodovať rovnako KS v Bratislave. Aj v jeho prípade súd nenahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka.



Jána Č. eskortovali do budovy súdu po 17.00 h a neverejný výsluch a rozhodovanie trvalo približne tri hodiny. Následne eskortovali aj Pavla Ď.



Sudca OS Bratislava III rozhoduje v stredu večer aj o návrhu väzobne stíhať ďalších dvoch vyšetrovateľov - Milana S., Štefana M. a tiež dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Petra Sch. Toho ako posledného eskortovali do budovy súdu až približne okolo 22.00 hodiny.



Rozhodovanie bolo, podľa obhajcu Petra Kubinu predbežne naplánované do 22.00 h. Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS v pondelok. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.



Návrh na väzobné stíhanie podal na súd prokurátor Krajskej prokuratúry v stredu po polnoci.



Aj ďalší obvinený vyšetrovateľ NAKA Milan S. bude väzobne stíhaný



Aj ďalší obvinený vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry Milan S. bude väzobne stíhaný. Rozhodutie sudcu Okresného súdu Bratislava III nie je právoplatné. TASR o tom informoval jeho obhajca Rastislav Koutun. Vyšetrovateľa obvinil Úrad inšpekčnej služby (ÚIS), keď ho zadržali v pondelok spoločne s jeho troma kolegami.



Sudca Milana S. zobral do kolúznej väzby, teda z dôvodu možného ovplyvňovania svedkov. Voči rozhodnutiu, ako TASR potvrdil jeho obhajca, podali sťažnosť. O nej bude rozhodovať Krajský súd v Bratislave (KS).



Predtým sudca Okresného súdu Bratislava III prerušil v stredu neskoro večer (15.9.) rozhodovanie o návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry v Bratislave (KS) väzobne stíhať vyšetrovateľa NAKA Štefana M.



TASR o tom informovala jeho obhajkyňa Ivana Halahijová. Sudca v prípade tohto obvineného bude pokračovať v rozhodovaní vo štvrtok od 13.00 hodiny.



Predtým sudca rozhodol, že väzobne budú stíhaní dvaja vyšetrovatelia NAKA Pavol Ď. a Ján Č. Rozhodnutie tiež nie je právoplatné. Dvojica podala voči rozhodnutiu sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať KS v Bratislave. Sudca ich zobral do väzby z dôvodov takzvanej kolúznej a preventívnej väzby. Aktuálne sudca rozhoduje o návrhu väzobne stíhať dočasne povereného šéfa Úradu inšpekčnej služby Petra Sch.



Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS v pondelok. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich obvinili v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.