Dvaja obvinení v kauze štátnych lesov skončili vo väzbe

Bratislava 5. júna (TASR) - Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici vo štvrtok (4. 6.) neskoro večer rozhodol o väzobnom stíhaní bývalého obchodného riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Tomáša K. a konateľky firmy obchodujúcej s drevom Lucie Ď. Sudca pre prípravné konanie rozhodoval približne osem hodín.



"Sudca pre prípravné konanie ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, 4. júna rozhodol o vzatí obvinených T. K. a L. Ď. do väzby. Dôvodom väzby je obava z možného ovplyvňovania svedkov. Súd rozhodol, že väzbu u obvinených nenahradí dohľadom probačného a mediačného úradníka a písomný sľub obvinených neprijal," informovala o tom TASR Zuzana Zvalová z Kancelárie predsedu ŠTS.



Rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obvinení, ako aj prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podali proti nemu sťažnosť, o ktorej rozhodne Najvyšší súd SR. Prokurátor žiadal väzbu u obvinených aj z dôvodu obavy z možného úteku, čomu sudca nevyhovel.



"Väzobnému návrhu prokurátora ÚŠP ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, vyhovel a vzal oboch obvinených do kolúznej väzby, pričom súd konštatoval, že boli zistené konkrétne skutočnosti vedúce k tomu, že ponechaním oboch obvinených na slobode by títo mohli mariť trestné stíhanie, najmä ovplyvňovaním svedkov. Proti tomuto uzneseniu súdu podali sťažnosť obvinení aj prokurátor," doplnila pre TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Oboch polícia obvinila z obzvlášť závažného zločinu prijímania úplatku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Prokurátor pre nich žiadal väzbu z dôvodu, aby sa nemohli skrývať, prípadne utiecť, a rovnako z obavy, že by na slobode mohli mariť vyšetrovanie. "Hrozí im mimoriadne vysoký trest 12 až 20 rokov. Je tu dôvodná obava, že by mohli mariť trestné stíhanie tým, že budú vplývať na svedkov," konštatoval prokurátor ÚŠP ešte pred začiatkom rozhodovania o väzbe.



Vyšetrovateľ NAKA vzniesol obvinenie voči dvojici v súvislosti so súťažou vyhlásenou verejným obstarávateľom, štátnym podnikom Lesy SR. Výška poskytnutého úplatku mala dosiahnuť hranicu minimálne 147.253 eur.



Obvinený Tomáš K. si po dohode s Luciou Ď. mal vypýtať úplatok vo forme finančnej hotovosti za to, že so súkromnou spoločnosťou, ktorá bola víťazom verejnej súťaže vyhlásenej verejným obstarávateľom Lesy SR, podpíše rámcové dohody. Hodnota úplatku mala predstavovať výšku 13 percent z mesačnej fakturácie. Časť úplatkov bola poskytnutá v hotovosti a ďalšia legalizovaná formou fiktívnych faktúr za poradenskú a inú činnosť.