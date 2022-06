Bratislava 11. júna (TASR) – Finančníka Martina K. prepustia 19. júna z väzby. V piatok (10. 6.) o tom rozhodol senát Najvyššieho súdu (NS) SR. TASR to potvrdil obhajca obvineného Dušan Ivan s tým, že finančníkovi ešte v máji pribudli v súvislosti so Slovenským pozemkovým fondom (SPF) ďalšie obvinenia z korupcie.



Senát NS SR zrušil predošlé rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS), ktorým bola väzba Martina K. predĺžená o tri mesiace. "Hlavný dôvod je ten, že sú prieťahy vo vyšetrovaní a navyše, NS SR vyslovil zásadné stanovisko k novým obvineniam, ktoré boli medializované a ktoré smerujú nielen proti Martinovi K., ale aj iným verejne známym osobám. Postup orgánov činných v trestnom konaní v tejto súvislosti označil za protiprávny a účelový," priblížil obhajca. Vznesenie obvinení považuje za účelovo načasované na rozhodovanie o väzbe.



Obvinenia z 9. mája sa podľa Ivana tiež týkajú Slovenského pozemkového fondu. "Martin K. mal údajne cez pána Gála podplácať druhého človeka v hierarchickom rangu SPF, pána Borisa B., za to, že sa odblokuje nejaká zablokovaná reštitúcia," dodal advokát. V tejto súvislosti vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) v máji obvinil aj exministra spravodlivosti za stranu Most-Híd Gábora Gála.



Martin K. sa nachádza od mája 2021 vo väzbe pre obvinenia z korupčnej trestnej činnosti v súvislosti s reštitučnými a nájomnými konaniami SPF. Dôvodom je obava z pokračovania v trestnej činnosti vo vzťahu k orgánom verejnej moci. Predtým bol väzobne stíhaný aj pre kauzu Dobytkár, konkrétne od júla 2020 do marca 2021. Kauza Dobytkár sa už pojednáva na banskobystrickom pracovisku ŠTS.