Prokuratúra prijala trestné oznámenia pre útok policajta na deti

Bratislava/Stráne pod Tatrami 4. marca (TASR) - Generálna prokuratúra (GP) SR prijala trestné oznámenia hnutia Slovensko v súvislosti s medializovaným fyzickým útokom na deti v obci Stráne pod Tatrami v okrese Kežmarok zo strany policajta. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa GP Jana Tökölyová.



"Trestné oznámenia boli v pondelok (3. 3.) na Generálnej prokuratúre SR zaevidované a budú vybavené zákonným spôsobom," uviedla hovorkyňa.



Incident sa podľa hnutia stal ešte 13. februára a do povedomia verejnosti sa dostal až po minulotýždňovom zverejnení videa na sociálnej sieti. Úrad inšpekčnej služby (ÚIS) už v prípade vedie trestné stíhanie pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poverená prezidentka Policajného zboru (PZ) Jana Maškarová nariadila na príslušnom policajnom oddelení vykonať kontrolu.



Hnutie tvrdí, že postihnutých má byť až 11 detí, ktoré si policajt postupne zavolal do učebne miestnej základnej školy, kde ich zastrašoval a niektoré aj fyzicky napadol. Trestné oznámenie smeruje okrem policajta aj na základnú školu, kde sa incident stal, pretože podľa poslancov nekonala.