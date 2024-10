Súd uložil Jozefovi H. za vraždu partnerky 23-ročný trest väzenia

Bratislava 2. októbra (TASR) - Senát Mestského súdu Bratislava I uložil v stredu Jozefovi H. za vraždu partnerky v bratislavskom byte 23-ročný trest väzenia s maximálnym stupňom stráženia. Zároveň mu uložil aj ochranné psychiatrické a protialkoholické liečenie ústavnou formou. Tiež mu uložil ochranný dohľad v trvaní troch rokov a nahradiť poškodenému škodu v sume 2941 eur. Rozsudok nie je právoplatný. Obžalovaný sa voči nemu odvolal. Prokurátor a splnomocnenec poškodeného si ponechali lehotu na odvolanie.



Obžalovaný sa odvolal voči výške trestu odňatia slobody, voči zaradeniu do maximálneho stupňa stráženia a voči ochrannému dohľadu. Súd odkázal poškodeného so zvyškom nároku na náhradu škody na civilné konanie.



Na augustovom hlavnom pojednávaní obžalovaný priznal vinu, preto sa dokazovanie vykonávalo iba o výroku o treste. Vypovedal znalec z odboru psychiatrie. Tiež sa čítali znalecké posudky a výpovede svedkov. Poškodená rodina obete žiadala náhradu škody vo výške 100.000 eur.



Polícia v januári informovala o náleze tela ženy bez známok života v jednom z bytov v druhom bratislavskom okrese. Podozrivého neskôr zadržali, po obvinení ho súd vzal do väzby.