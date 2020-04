VIDEO: Lehel H., spájaný s gangom sátorovcov, pôjde do väzby

Bratislava 16. apríla (TASR) – Lehel H., ktorý je spájaný s gangom sátorovcov a je obvinený zo zločinu založenia, zosnovania a podpory zločineckej skupiny, ako aj z viacerých vrážd, pôjde do väzby. Rozhodol o tom Najvyšší súd SR na dnešnom pojednávaní, zrušil tak rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu. Po skončení pojednávania o tom informoval jeho advokát Juraj Gavalec.







"NS rozhodol s konečnou platnosťou, my to musíme akceptovať, aj to akceptujeme. Je tam ešte možnosť podať to na Ústavný súd SR," povedal Gavalec s tým, že sa o tejto možnosti ešte poradia.



Začiatkom apríla sudca pre prípravné konanie ŠTS v Banskej Bystrici nezobral Lehela H. do väzby. Voči rozhodnutiu podal prokurátor sťažnosť.



Príslušníci Národnej kriminálnej agentúry zadržali Lehela H., známeho ako "hrobára" skupiny sátorovcov, začiatkom apríla tesne po tom, ako bol prepustený z vyšetrovacej väzby v Leopoldove.