Ľuboš F. by sa mal v septembri postaviť pred dva súdy v jeden deň

Bratislava 31. júla (TASR) - Ľuboš F., považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia, sa opätovne postaví pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku. Ako vyplýva z rozpisu činnosti ŠTS, hlavné pojednávanie s ním a ďalším obžalovaným je naplánované na pracovisku Banská Bystrica na 16. septembra." objasnila TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.Ako dodala, ide o zločineckú skupinu pôsobiacu najmä v okolí Piešťan - tzv. piťovcov 2, ktorá sa zaoberala nelegálnym vymáhaním dlhov, vydieraním, poistnými podvodmi v období od roku 2005 do roku 2012. Milan K. je obžalovaný z prijímania úplatku, aby nebolo vedené voči členom zločineckej skupiny vyšetrovanie. ŠTS v tejto veci vo februári 2018 Ľuboša F. oslobodil spod obžaloby. Rozhodnutie prvostupňového súdu nebolo vtedy právoplatné.Na 16. septembra však vytýčil iný súd - Okresný súd Bratislava 1 - pojednávanie s Ľubošom F. a ďalšími troma mužmi obžalovanými v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru z roku 1997. Tu zase bolo posledné naplánované pojednávanie v apríli z dôvodu pandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zrušené.Okrem Ľuboša F. sú v prípade obžalovaní Marek L., Richard B., prezývaný Kofola a Milan M. Sýkoru mali podľa prokurátora obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave.Ľuboš F. sa v minulosti rázne pred novinármi ohradzoval pred označovaním za bosa nitrianskeho podsvetia. Pred súdmi stál a stojí vo viacerých kauzách. Vo výkone trestu odňatia slobody bol od druhej polovice mája 2013, keď bol predtým právoplatne odsúdený Krajským súdom v Nitre na tri roky v kauze cukrovaru. Takzvaná kauza cukrovar sa ťahala od roku 1997. Vtedy si aj takmer rok odsedel vo väzbe. Z väzenia ho prepustili na začiatku októbra 2015.Meno Ľuboša F. sa v minulosti skloňovalo aj s rekordnou krádežou vo VÚB v Nitre a v kauze podvodu s diaľničnými nálepkami, ktorú zase riešil Krajský súd v Bratislave a predtým OS Bratislava 1.Mimo ŠTS, pracovisko Banská Bystrica a OS Bratislava 1 čelí aktuálne obžalobe na OS v Leviciach. Tam za trestný čin lúpeže so zbraňou a obmedzovanie osobnej slobody.