Na procese s Lehelom H. vypovedali znalci z expertízneho ústavu

Bratislava 25. augusta (TASR) – Päť znalcov – pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu Prezídia Policajného zboru – vypovedalo postupne pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku na procese s členom zločineckej skupiny sátorovcov Lehelom H. Na proces v stredu bolo pôvodne predvolaných sedem znalcov a jeden svedok.



Súd musel znalcov predvolať a vypočuť ich, keďže obžalovaný nedal súhlas, aby sa čítali ich písomné znalecké posudky. Prvý z nich vypovedal k špagátu, ktorý bol nájdený pri pitve jednej z obetí, a to konkrétne, akej bol hrúbky, z akého materiálu bol vyrobený a aký mal uzol. Znalec vypovedal v zhode s jeho predchádzajúcim písomným vyhotovením a bol oprávnený ho predniesť aj za ďalšieho predvolaného znalca.



Ďalší znalec mal rovnako skúmať ten istý špagát, ktorým bola uškrtená jedna z obetí. „Bol vyrobený z propylénu. Nemám k tomu čo dodať," povedal.



V poradí štvrtý z nich mal posúdiť bezpečnosť klientskej bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede, na ktorej vykradnutí sa mal Lehel H. a aj ďalší obžalovaný podieľať. Zámky sa dali, podľa jeho posudku, navzájom otvárať aj cudzími kľúčmi, čiže neboli vonkoncom bezpečné. Mohlo dôjsť k zámene klientskych a aj bankových kľúčov. Išlo o obyčajné nábytkové zámky. Obžalovaný nemal na znalcov žiadne otázky.



Ďalšie pojednávania s Lehelom H. sú naplánované na 21. a 22. septembra. Následne by sa malo v procese pokračovať aj na začiatku októbra.



Lehel H. je okrem piatich vrážd obžalovaný aj zo skutkov podporovania a zosnovania zločineckej skupiny sátorovcov a krádeže 45,5 milióna slovenských korún z bezpečnostnej schránky v Dunajskej Strede. Medzi zavraždenými bol bos skupiny sátorovcov Ľudovít Sátor, k vražde ktorého sa Lehel H. v roku 2010 priznal. Telo sa nenašlo, páchatelia mŕtvolu údajne viac ráz vykopali a ostatky premiestňovali.



Na začiatku júna Krajský súd v Trnave zamietol odvolanie prokurátora voči minuloročnému oslobodzujúcemu rozsudku Okresného súdu v Trnave nad Lehelom H. Išlo o kauzu, keď mal Lehel H. so svojím synom Tiborom v roku 2018 hodiť svoju manželku do klietky k levici.