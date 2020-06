Na procese v kauze vraždy poslanca Rakovského odzneli záverečné reči

Bratislava 5. júna (TASR) - Proces v kauze vraždy mestského poslanca a advokáta Mareka Rakovského z júla 2013 sa blíži do finále, keď v piatok pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odznel prednes záverečných rečí. Hlavné pojednávanie, kde by mal padnúť verdikt, je vytýčené na 18. júna. TASR o tom informoval obhajca obžalovaného Petra P. - Tomáš Rosina.



"Predmetom dnešného hlavného pojednávania bol výsluch utajeného svedka, z ktorého však nevyplynuli žiadne skutočnosti týkajúce sa skutku, pre ktorý bola podaná obžaloba. Následne po vykonaní dokazovania ešte vo veci iných listín súd pristúpil k záverečným rečiam. V rámci našich záverečných rečí sme sa dostatočným spôsobom vyrovnali s dôkaznou situáciou, ktorá podľa obžaloby je v neprospech obžalovaného. Pritom tieto dôkazy sme dostatočným spôsobom spochybnili," povedal Rosina. Naposledy na pojednávaní v máji súd prehral zvukové záznamy telefonických rozhovorov a vykonal listinný dôkaz.



Z vraždy, ktorá sa odohrala v júli 2013, keď poslanec zahynul pri výbuchu svojho auta, je obžalovaný Peter P. Súd doteraz vypočul viacero svedkov, znalcov a pozostalých. Vo veci sa začalo po prvý raz konať 18. decembra 2019. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), obžalovaný a jeho obhajca Tomáš Rosina vtedy odmietli uzatvoriť dohodu o vine a treste. Peter P. z Veľkého Krtíša je obžalovaný z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v jednočinnom súbehu so zločinom všeobecného ohrozenia a prečinu poškodzovania cudzej veci. Peter P. vinu odmieta a zavraždeného podľa vlastných výpovedí vôbec nepoznal.



Rakovského zavraždili v júli 2013 v Žiari nad Hronom. Pri atentáte bol použitý nástražný výbušný systém, ktorý bol umiestnený na spodnej časti jeho vozidla. Počas jazdy vozidlo vybuchlo a poslanec utrpel devastačné zranenia, ktorým na mieste podľahol. Motív jeho vraždy nie je stále známy. Rakovský sa venoval civilnému právu. V prípade dokázania viny pred súdom hrozí Petrovi P. trest odňatia slobody na 20 až 25 rokov, prípadne doživotie.