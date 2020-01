Súdy: Na sledovaní novinárov sa podieľal aj policajný vyšetrovateľ

Pezinok 22. január (TASR) - Na sledovaní novinárov vrátane zavraždeného Jána Kuciaka sa podieľal aj Štefan Mlynarčík, ktorý je v súčasnosti vyšetrovateľom na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Bratislave. Potvrdil to vo svojej svedeckej výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu, ktorý pojednáva vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Senát pojednávanie prerušil do 3. februára.



"Všetky činnosti som robil v presvedčení, že pracujem pre Slovenskú informačnú službu (SIS)," povedal na začiatku svojej výpovede. Mal mu to tak prezentovať Miroslav Kriak, ktorý vypovedal pred ním. Ten uviedol, že dostal zadanie od bývalého riaditeľa kontrarozviedky SIS Petra Tótha. Bol presvedčený, že pracuje pre SIS aj naďalej.



Mlynarčík vo svojej výpovedi potvrdil tvrdenia Kriaka aj Tótha o tom, že sledovali Jána Kuciaka. Potvrdil taktiež modely a značky áut, ktoré používali, ako aj to, že Kuciaka fotografovali.



Fotografie zo sledovania, ktoré ukazoval prokurátor aj Kriakovi a Tóthovi, neidentifikoval presne ako oni. Nepamätal si, či ich robil on. Ide o fotky, ktoré stotožnil Zoltán Andruskó ako tie, ktoré mu ukázala obžalovaná Alena Zs. pri objednávke vraždy Kuciaka.



Po svedeckej výpovedi zdôvodňoval splnomocnenec Zlatice Kušnírovej Roman Kvasnica návrh na zaistenie zmeniek Mariana K. Ten vlastní 24 zmeniek spoločnosti Penta Funding v hodnote približne 12 miliónov eur. Ich vyplatenie by malo slúžiť na vyplatenie náhrady škody Kušnírovej a manželom Kuciakovcom. Tí dokopy žiadajú od obžalovaných nemajetkovú ujmu dvoch miliónov eur.



Výpovede svedkov sa nateraz pre senát skončili. Vo februári majú začať vypovedať znalci. Súd zatiaľ predvolal dve znalkyne z odboru antropológie. Obhajca obžalovaného Marek Para navrhol osobne predvolať znalca, ktorý skúmal mobilný telefón Mariana K., ako aj USB kľúč so správami a fotkami zo sledovania novinárov.



Z vraždy novinára a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sú obžalovaní Marian K., Alena Zs., Tomáš Sz. a Miroslav M. Marian K. si mal podľa prokuratúry objednať Kuciakovu vraždu z pomsty za Kuciakove články o jeho ekonomickej trestnej činnosti. K vražde novinára sa priznal Zoltán Andruskó, ktorý je už za vraždu právoplatne odsúdený po schválení dohody o vine a treste. K samotnej streľbe sa priznal Miroslav M., v prípade je naďalej obžalovaný. Údajný objednávateľ Marian K., sprostredkovateľka Alena Zs. a jeden z vykonávateľov Tomáš Sz. naďalej trvajú na svojej nevine.