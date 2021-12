Rozsudok v procese s údajnou hlavou pozemkovej mafie oznámia o týždeň

Pezinok 10. decembra (TASR) - Senát Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku odročil pojednávanie s údajnou hlavou bratislavskej pozemkovej mafie Tiborom H. a ďalšími obžalovanými na pondelok (13. 12.). V ten deň chce senát vyhlásiť rozsudok.



"Súd nebude v piatok vyhlasovať rozsudok, pretože porada súdu bude dlhšia, až do večerných hodín," vysvetlil dôvod predseda senátu Emil Klemanič. Rozsudok bude vyhlásený v pondelok krátko poobede.



Tibor H. ešte v novembri vo svojej záverečnej reči zdôraznil, že nevie o žiadnej zločineckej skupine, ktorej mal šéfovať. Trvá na svojej nevine.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Alexander Bíró je, naopak, presvedčený o tom, že dokazovanie počas hlavného pojednávania bolo dostatočné a preukázateľne dokazuje spáchanie skutkov, ktoré sú uvedené v obžalobe. Pre obžalovaných navrhuje väzenie a trest prepadnutia majetku.



Údajná hlava bratislavskej pozemkovej mafie Tibor H. čelí obžalobe z trestného činu založenia zločineckej skupiny, obzvlášť závažného podvodu a z trestného činu legalizácie výnosu z trestnej činnosti.



V súvislosti s podvodným ovládnutím rozsiahlych parciel v mestskej časti Rusovce sa od roku 2018 postavilo pred súd viacero osôb. Obžalované boli z viacerých zločinov. Ako členovia zločineckej skupiny založenej v Bratislave v roku 2005 mali páchať rôznu trestnú činnosť zameranú predovšetkým na nelegálne prevody nehnuteľností – podvody, ich legalizáciu a s tým súvisiace falšovanie a pozmeňovanie verejných listín.



Hlavou zločineckej skupiny mali byť Tibor H. a Zoltán P., ktorí mali podľa prokuratúry postavenie na vyššom stupni. Zločineckej skupine sa podľa obžaloby podarilo v roku 2007 podvodne získať celkom 40 hektárov pôdy v extraviláne a 40 árov pôdy v intraviláne Rusoviec, ktoré patrili rakúskemu občanovi, ktorý v tom čase ležal vo vysokom veku v kóme v rakúskom sanatóriu. Mali mu tým spôsobiť škodu vo výške 781.411 eur.



