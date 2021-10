Súd sa zaoberá odvolaním v prípade šéfredaktora Zem a Vek

Bratislava 26. októbra (TASR) - Senát Najvyššieho súdu (NS) SR sa začal zaoberať odvolaním v prípade šéfredaktora časopisu Zem a Vek Tibora Eliota R., obžalovaného z trestného činu hanobenia národa, rasy a presvedčenia voči verdiktu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku z konca roku 2019.



Obžalovaný, jeho obhajca Ľubomír Hlbočan a bývalý sudca NS Štefan Harabin prišli do budovy súdu bez rúšok. Harabin na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) kričal, že páchajú trestný čin a nemá povinnosť nosiť rúško. Na miesto privolali aj policajnú hliadku.



Do súdnej miestnosti predseda senátu NS SR vpustil napokon len prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza a advokáta Hlbočana, ktorý si rúško napokon nasadil.



Na verejnom zasadnutí NS SR prerokuje odvolania obžalovaného a prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Tomáša Honza. Obžalovaný nie je v súdnej miestnosti, keďže si odmietol nasadiť rúško. Zastupuje ho jeho obhajca Ľubomír Hlbočan. Senát NS SR napokon rozhodol, že verejné zasadnutie sa uskutoční bez prítomnosti obžalovaného.



Samosudca ŠTS v Pezinku odsúdil Tibora Eliota R. 16. decembra 2019. Dostal peňažný trest vo výške 4000 eur, prípadne náhradný trest odňatia slobody vo výmere troch mesiacov, keby nebol schopný zaplatiť.



Prokurátor Honz navrhol obžalovanému predtým podmienku s tým, že nežiadal finančnú pokutu. Pri trestnom čine rozširovania extrémistických materiálov vidí najväčšie nebezpečenstvo v porušovaní verejného poriadku a rozoštvávania národa, respektíve menšín a iných komunít na Slovensku.



Podľa obžaloby v máji 2017 zverejnil Tibor Eliot R. v časopise článok s názvom Klin Židov medzi Slovanmi, v ktorom uviedol citácie údajných myšlienok rôznych osobností slovenskej histórie, v ktorých vyjadrovali negatívne postoje k židovskej komunite.



Podľa prokuratúry tým uvádzal do obehu a rozširoval extrémistické materiály a spáchal takýto čin verejne. Ďalej verejne hanobil skupinu osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu alebo pre ich náboženské vyznanie. Zároveň podľa prokuratúry verejne podnecoval k nenávisti voči skupine osôb pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť k niektorej rase, národu a náboženské vyznanie.