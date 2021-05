O prepustení Norberta B. z väzby rozhodne sudca budúci týždeň

Bratislava 20. mája (TASR) – Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku rozhodne o žiadosti nitrianskeho podnikateľa Norberta B., ktorý požiadal o prepustenie z väzby, začiatkom budúceho týždňa. Médiám to uviedol obhajca Marek Para. Následne bude sudca rozhodnutie zasielať procesným stranám. Neverejný výsluch trval viac ako dve hodiny od 16.00 h.



"Predniesli sme návrhy, stanoviská. Požiadal som o doplňujúce informácie, tak aby som vedel podrobnejšie reagovať. Tomuto nebolo vyhovené zo strany prokurátora a bude musieť na to zareagovať súd. Základný argument je ten, že toto nie je počiatočné štádium väzby a trestné stíhanie je založené na jednom nepriamom svedectve spolupracujúcej osoby, ktorá bola predtým obvinená," priblížil Para. Podľa jeho slov dochádza k rôznym nelogickostiam a rozporom v tomto svedectve, takže v danom štádiu konania už tento dôkaz nemôže stačiť.



Ako povedal pred výsluchom Para, išlo o prvú žiadosť o prepustenie Norberta B. z väzby od jeho minuloročného zadržania v kauze Dobytkár. Vo väzbe je od 9. júla 2020, keď o tom rozhodol Najvyšší súd (NS) SR.



Koncom marca tohto roka NS SR rozhodol, že Norbert B. ostane vo väzbe do 1. septembra 2021. Zamietol jeho sťažnosť voči predchádzajúcemu rozhodnutiu ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. Vo väzbe zostávajú aj spoluobvinení Peter K. a Ľubomír P.



Počas akcie Dobytkár do polovice júla 2020 Národná kriminálna agentúra (NAKA) obvinila 21 fyzických a sedem právnických osôb. Čelia obvineniu z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Výška zdokumentovaných úplatkov dosiahla takmer 10,5 milióna eur.