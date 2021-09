V Bratislave sa rozhoduje o väzbe osôb zadržaných v rámci akcie ÚIS

Na snímke prokurátor Krajskej prokuratúry (KS) Juraj Chylo prichádza na Okresný súd (OS) Bratislava III, 15. septembra 2021 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

Bratislava 15. septembra (TASR) – Pred sudcu pre prípravné konanie Okresného súdu (OS) Bratislava III predviedli v stredu po 17.00 h prvého z piatich obvinených a zadržaných v rámci pondelkovej (13. 9.) akcie Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), na ktorých dal prokurátor Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave návrh na väzobné stíhanie.Sudca na neverejnom zasadnutí a výsluchu bude postupne od 18.00 h rozhodovať o väzbe vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) - Jána Č., Pavla Ď., Milana S., Štefana M. a dočasne povereného šéfa ÚIS Petra Sch. Podľa vyjadrenia advokáta Petra Kubinu pravdepodobne eskortovali ako prvého jedného z jeho dvoch klientov, a to Jána Č. Sudca by mal rozhodovať po hodine a rozhodovanie je naplánované predbežne do 22.00 h.TASR o tom informoval hovorca Generálnej prokuratúry (GP) SR Dalibor Skladan.povedal médiám pred začiatkom rozhodovania prokurátor KP v Bratislave Juraj Chylo. Či bude sudca rozhodovať o každom obvinenom osobitne po hodine, je podľa slov prokurátora v réžii sudcu pre prípravné konanie.Petra Sch. obvinili z pokračovacieho zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a zo zločinu marenia spravodlivosti. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR v utorok (14. 9.) poskytol hovorca Skladan.sprostredkoval Skladan stanovisko KP Bratislava. Peter Sch. bol zadržaný v pondelok (13. 9.).V trestnej veci vedenej pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa vyšetrovateľ ÚIS obvinil štyroch príslušníkov NAKA.doplnil hovorca.Dvojicu príslušníkov NAKA Jána Č. a Pavla Ď. obvinili v pondelok aj v trestnej veci takzvaného ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov.