Pokračuje proces v kauze vraždy bosa Miroslava Sýkoru

Bratislava 16. septembra (TASR) – Pred Okresným súdom (OS) Bratislava I pokračuje vo štvrtok po dlhšej prestávke proces v kauze vraždy zakladateľa bratislavskej skupiny sýkorovcov Miroslava Sýkoru. Z vraždy je obvinený Ľuboš F. považovaný za bývalého bosa nitrianskeho podsvetia a ďalší traja muži.



Na štvrtkové pojednávanie sa dostavil Ľuboš F., ako aj zvyšní traja obžalovaní. Dostavili sa aj traja svedkovia a súd začal s ich výsluchom. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Posledné naplánované pojednávanie v apríli bolo z dôvodu protipandemických opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 zrušené.



Okrem Ľuboša F. sú v prípade obžalovaní Marek L., Richard B., prezývaný tiež Kofola, a Milan M. Sýkoru mali podľa prokurátora obžalovaní zavraždiť vo februári 1997 na parkovisku hotela na Bajkalskej ulici v Bratislave. Podľa obžaloby prišiel Sýkora k hotelu spolu s ochrankárom. Keď vystúpili z auta, ochrankára zasiahli do chrbta streľbou zo samopalu.



Samotného Sýkoru najprv zasiahli troma ranami do nohy, po ktorých spadol na zem. Sýkora sa však snažil brániť svojou zbraňou. Útočníci ho vzápätí usmrtili streľbou zo samopalu. Podľa obžaloby mu výstrelmi spôsobili 13 poranení hlavy a hrudníka.



V piatok sa Ľuboš F. postaví zas pred Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku, pracovisko Banská Bystrica. Ide o bosa zločineckej skupiny pôsobiacej najmä v okolí Piešťan, tzv. piťovcov 2, ktorá sa zaoberala nelegálnym vymáhaním dlhov, vydieraním, poistnými podvodmi. ŠTS v tejto veci vo februári 2018 Ľuboša F. oslobodil spod obžaloby.



Ľuboš F. tiež aktuálne čelí obžalobe na OS v Leviciach. A to za trestný čin lúpeže so zbraňou a obmedzovanie osobnej slobody. Za majetkovú trestnú činnosť je obžalovaný na OS Nitra.