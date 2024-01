VIDEO: Pokračuje proces v kauze vraždy D. Tupého

Bratislava 8. januára (TASR) - Na Mestskom súde Bratislava I pokračuje v pondelok súdny proces v prípade vraždy študenta Daniela Tupého. Obžalobe pre trestný čin vraždy spolupáchateľstvom čelí právnik Adam P., ktorý trvá na svojej nevine. Na hlavnom pojednávaní je prítomný svedok a znalkyňa z oblasti psychológie Elena Fortis.



Obžalovaného na pojednávanie eskortovali z ústavu na výkon väzby. Bratislavský mestský súd síce v decembri 2023 rozhodol o prepustení Adama P. z väzby na kauciu, ale verdikt zatiaľ nie je právoplatný. Prokurátorka podala sťažnosť, o ktorej by mal v stredu (10. 1.) doobeda rozhodnúť na neverejnom zasadnutí bratislavský krajský súd.







Hlavné pojednávanie v prípade vraždy študenta Daniela Tupého sa začalo na bratislavskom mestskom súde 15. novembra 2023. Obžalovaný vtedy vypovedať odmietol. Výsluch vlani absolvoval kľúčový svedok Vladimír M. Znalkyňa Fortis v pondelok uviedla, že v znaleckom posudku skúmala okrem iného aj všeobecnú a špecifickú vierohodnosť svedka zo psychologického hľadiska.



"Znalecký posudok je celkom jednoznačný. Ona (znalkyňa, pozn. TASR) sa vyjadrila tak, že špecifická vierohodnosť tohto svedka je výrazne znížená," povedala médiám po skončení hlavného pojednávania obhajkyňa obžalovaného Michaela Matušíková s tým, že svedok nie je dôveryhodný. Prokurátorka Krajskej prokuratúry v Bratislave Soňa Juríčková však poukázala na to, že všeobecná vierohodnosť svedka bola potvrdená. "Nič sa nemení v porovnaní s tým, ako bol vypracovaný znalecký posudok v prípravnom konaní," dodala.



Splnomocnenec poškodených Roman Kvasnica navrhuje vypočuť ďalších troch svedkov a pribrať do konania znalecký ústav. Spochybnil komplexnosť posudku, ktorý bol prezentovaný na pondelkovom pojednávaní. "Mali by sme aj z pohľadu poškodených hľadať také právne riešenie, aby to bolo nespochybniteľné hlavne pre nich, lebo svojím spôsobom oni najviac trpia celým týmto konaním. Preto by znalecký posudok v tejto kauze mal spraviť nejaký znalecký ústav," zdôraznil.



Výsluch v pondelok absolvoval aj svedok Marek, šofér jedného z áut, ktoré dopravilo skupinu sympatizantov pravicového extrémizmu 4. novembra 2005 na Tyršovo nábrežie v Bratislave. S obžalovaným bol v kamarátskom vzťahu, na detaily skutku si nepamätá. Hlavné pojednávanie bolo krátko predpoludním odročené na 26. februára. Predvolaní majú byť šiesti svedkovia.



Daniela Tupého zavraždili 4. novembra 2005 vo večerných hodinách v bratislavskom parku na Tyršovom nábreží. Na študentov zaútočila pri petržalskom brehu Dunaja skupina mužov vyzbrojených nožmi a boxermi. Zranenia utrpeli viacerí ľudia.



Zločin vyvolal množstvo reakcií odsudzujúcich násilie a prejavy neonacizmu. Polícia pracovala v minulosti aj s verziou, že vraždu mohli mať na svedomí muži z podsvetia. V kauze pôvodne obžalovali päť osôb, Richardovi H. hrozilo desať až 15 rokov. Okresný súd Bratislava I ich v júni 2009 oslobodil.