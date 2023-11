Súdy: Policajt B. Dunčko sa môže vrátiť do práce

Bratislava 30. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Branislav Dunčko, ktorého minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) postavil mimo služby, sa môže vrátiť do práce. Vyplýva to z neodkladného opatrenia Mestského súdu Bratislava IV, ktoré zverejnil právny zástupca Peter Kubina. Ten zastupuje aj ďalších policajtov postavených mimo služby.



Kubina už skôr vo štvrtok informoval, že súd neodkladným opatrením umožnil vrátiť sa do práce aj policajtovi Milanovi Sabotovi. Kubina upozorňuje, že pri štyroch policajtoch rozhodol súd v ich prospech a v troch prípadoch skonštatoval, že nemá právomoc a k súladu konania ministra vnútra so zákonom o ochrane oznamovateľov sa nevyjadril. "Vykryštalizovali sa tu dva protichodné názory na otázku právomoci, a preto je namieste, aby sa k veci vyjadril odvolací súd a tieto názory 'zrovnal' či už jedným alebo druhým smerom," skonštatoval.



Návrhy boli podľa Kubinu všetky odôvodnené rovnako, pričom o každom z nich rozhodoval iný sudca.



Minister vnútra po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu služby šiestich policajtov, tzv. čurillovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Keďže mali policajti status chráneného oznamovateľa, podľa Úradu na ochranu oznamovateľov sa mal minister najprv obrátiť na nich. Status chráneného oznamovateľa mal aj policajný viceprezident Branko Kišš. Šutaj Eštok trvá na tom, že postupoval zákonne.