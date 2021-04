Proces so Štefanom Á. v kauze televíznych zmeniek vytýčili na jún

Bratislava 19. apríla (TASR) - Na jún naplánoval Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku hlavné pojednávanie so Štefanom Á. v kauze dvoch televíznych zmeniek TV Markíza. Tento rok ŠTS viacero termínov procesu z dôvodu pandemickej situácie a z toho vyplývajúcich epidemiologických opatrení zrušil. Najnovšie by sa malo pojednávať 3. a 7. júna a koncom júna. Vyplýva to z aktuálneho rozpisu činnosti ŠTS.



Pôvodne zrušil ŠTS termín pojednávania už 12. januára. Dôvodom prvého zrušenia bolo, že na 12. a 13. januára Najvyšší súd (NS) SR v decembri 2020 odročil verejné zasadnutie s už právoplatne odsúdeným Marianom Kočnerom a exriaditeľom TV Markíza Pavlom Ruskom. Tí, vtedy ešte neprávoplatne odsúdení v kauze zmeniek, však mali vypovedať ako svedkovia práve 12. januára v procese so Štefanom Á. na ŠTS.



Pojednávanie so Štefanom Á. sa začalo minulý rok v závere novembra. Obžalovaný vinu popiera a vyhlasuje, že žiadne zmenky nesfalšoval a ním podpísané zmenky sú pravé. Obžalobu podal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Ján Šanta v júni minulého roka.



Štefan Á. v minulosti figuroval v kauze, v ktorej 12. januára tohto roku NS SR právoplatne odsúdil Ruska a Kočnera na 19-ročné tresty odňatia slobody, ako obvinený. Štefana Á., označovaného v kauze Gamatex za pravú ruku Kočnera, vylúčili na samostatné konanie. Počas procesu s odsúdenou dvojicou vypovedal ako svedok v júli 2019.